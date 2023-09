Curling: i Mondiali 2024 maschili e di doppio misto si disputeranno a Osterlund

Il curling ritorna in quel di Osterlund. La mitica Arena del ghiaccio svedese sarà infatti nuovamente teatro dei Campionati Mondiali, ospitando la rassegna iridata del 2024 sia per ciò che concerne la gara maschile e quella relativa al doppio misto. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi, mercoledì 20 settembre.

Si tratterà della seconda volta nel giro di sei anni. Nel 2018 infatti il capoluogo dell’omonima municipalità e della contea di Jämtland aveva già organizzato i Campionati di misto doppio, vinti dalla svizzera di Michéle Jaggi e Sven Michel.

Una scelta accolta con estrema soddisfazione da parte di Eeva Roethlisberger, responsabile delle competizioni della World Curling Federation che ha commentato l’assegnazione con queste parole: “Siamo molto entusiasti che Östersund ospiterà ancora una volta gli eventi del World Curling. Siamo certi che il Comitato Organizzatore Locale organizzerà Campionati eccezionali, basandosi sulla loro calorosa ospitalità e sulle esperienze precedenti. Hanno fatto un ottimo lavoro ospitando i Campionati Europei di Curling Le Gruyère AOP 2022 e siamo convinti che anche le nostre squadre di doppio misto e senior si divertiranno moltissimo a giocare lì“.

A fargli eco anche Per Bergman, Presidente del Comitato organizzatore: “Siamo molto orgogliosi di lavorare ancora una volta con la World Curling Federation in un campionato importante e che la Federazione abbia scelto di collocare i Campionati mondiali di doppio misto e senior 2024 a Östersund. La città e il Comitato Organizzatore locale non vedono l’ora di accogliere la famiglia del curling a Oestersund e faremo del nostro meglio per regalare a tutti un’esperienza indimenticabile”.

Foto: WCF