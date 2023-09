Pattinaggio artistico: Guignard-Fabbri ipotecano la vittoria al Lombardia Trophy 2023

Guignard-Fabbri ricominciano da 84.61. La coppia di danza pilastro della Nazionale di pattinaggio di figura ha ipotecato la sesta vittoria consecutiva al Lombardia Trophy 2023, competizione internazionale inserita nel circuito ISU Challenger Series 2023-2024, imponendosi con margine al termine della rhythm dance dimostrando fin da subito un buon passo.

Gli allievi di Barbara Fusar Poli per l’occasione hanno presentato il nuovo programma incentrato sulle musiche di Bonnie Tyler e Phil Collins, particolarmente calzanti con il tema imposto dal regolamento, gli anni Ottanta, raccogliendo il miglior riscontro sia sul fronte tecnico che nelle componenti del programma. Nello specifico i danzatori hanno inaugurato la propria prova eseguendo la sequenza di twizzles (livello 3-4) per poi passare all’elemento coreografico e alla serie di passi (livello 3), passando poi per il sollevamento (livello 4) e alla sequenza di passi sulla midline (livello 3-2). Tutti elementi che hanno portato in dote 84.61 (47.76, 36.85)

Segnali a dir poco ottimi anche dalla coppia ceca stanziata in quel di Egna Natalie Taschlerova-Filip Taschler, davvero bravi a ottenere un punteggio di 75.21 (42.15, 33.06), precedendo i georgiani Maria Kazapva-Giorgi Revia, terzi con 70.95 (39.36, 31.59).

Ottimi segnali anche dalle seconde linee azzurre: Victoria Manni-Carlo Roethlisberger si sono infatti attestati settimo posto ricevendo una valutazione di 60.41 (32.41, 28.00) precedendo Leia Dozzi-Pietro Papetti, in crescita con 58.22 (32.49, 25.73). Più staccati infine Giorgia Galimberti-Matteo Libasse Mandelli, tredicesimi all’esordio nella massima categoria con 48.38 (26.37, 22.01).

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 84.61 1 2 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 75.21 2 3 Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA GEO 70.95 3 4 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 68.44 4 5 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 68.19 5 6 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 67.31 6 7 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 60.41 7 8 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 58.22 8 9 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 57.50 9 10 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 55.83 10 11 Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI POL 54.23 11 12 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 50.55 12 13 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 48.38 13 14 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 47.76 14 15 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR BRA 46.49 15

Foto: Pier Colombo