Pattinaggio artistico, Amanda Ghezzo a Figure2u! Appuntamento alle 20:20 di questa sera

Una giovane promessa del pattinaggio di figura femminile italiano. Sarà Amanda Ghezzo la prossima ospite di Figure2u, rubrica di approfondimento sulla disciplina condotta da Francesca Cazzaniga in onda alle 20:20 di questa sera, martedì 26 settembre, su Sport2u, la WebTV di OA Sport.

L’atleta seguita da Edoardo De Bernardis e Renata Lazzaroni, detentrice del titolo italiano, si racconterà a tutto campo ai nostri microfoni dopo aver partecipato in modo brillante alla tappa Junior Grand Prix di Bangkok (Thailandia), dove ha ottenuto una incoraggiante dodicesima posizione con il totale di 146.34, ottimo punto di partenza in vista del prosieguo di stagione.

Non mancheranno poi anche alcune curiosità sulla giornata tipo dell’atleta: dal suo rapporto con la scuola a quello con il suo team, passando ovviamente anche per i classici sogni del cassetto e per gli obiettivi futuri.

Di seguito tutte le istruzioni per assistere alla puntata di Figure2u pianificata per questa sera

AMANDA GHEZZO A FIGURE2U: COME VEDERE LA PUNTATA

Inizio: Martedì 26 settembre, ore 20:20

Sul sito ufficiale si Sport2u, la webtv di OA Sport (www.sport2u.tv)

Attraverso la pagina Facebook di OA Sport

Sul canale YouTube ufficiale di OA Sport

Foto: International Skating Union