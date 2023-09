Quando gioca l’Italia le prossime partite? Calendario qualificazioni Europei 2024: date e avversarie

Il campionato italiano è tornato ad appassionare milioni di tifosi, ma tra poco ci sarà un altro stop. Fra poco meno di tre settimane tornano protagoniste le Nazionali, tra cui l’Italia di Luciano Spalletti alla ricerca del pass per i prossimi Europei che si svolgeranno in Germania nell’estate del 2024.

Ancora quattro le partite che separano gli azzurri dalla partecipazione alla competizione continentale, a cui arriverebbero da campioni in carica. La classifica del girone C non è completamente rassicurante, ma Barella e compagni hanno il destino nelle loro mani: stesso punteggio di Ucraina e Macedonia del Nord con 7 punti, ma una partita giocata in meno. E gli scontri diretti con entrambe le avversarie da disputare.

Si parte il 14 ottobre con Italia-Malta allo stadio San Nicola di Bari; la selezione di Michele Marcolini è l’ultima del raggruppamento, con un solo gol segnato in cinque e nessun punto conquistato. Tre giorni dopo si vola invece a Wembley per affrontare l’Inghilterra, con un piede e mezzo già verso la Germania; un risultato positivo in terra d’Albione significherebbe molto per il destino azzurro.

L’ultima tornata di qualificazioni si svolgerà invece a novembre. Si parte il 17 per affrontare la Macedonia del Nord, c’è un conto in sospeso con Elmas e soci dopo la mancata qualificazione al Mondiale e il pareggio nella sfida di andata nel debutto in panchina di Luciano Spalletti. Chiusura invece il 29 novembre contro l’Ucraina.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, IL CALENDARIO DELL’ITALIA

14 ottobre

20.45 Italia-Malta

17 ottobre

20.45 Inghilterra-Italia

17 novembre

20.45 Italia-Macedonia

20 novembre

20.45 Ucraina-Italia

Foto: LaPresse