Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: Sasso al comando dopo la style, quarto Qualizza

Si è da poco conclusa la prima giornata di competizioni al Coliseo Mayor di Ibagué, fascinoso e particolare impianto sportivo colombiano che ospita fino al prossimo 30 settembre i Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. Non poche le sorprese in questo day 1, contrassegnato dal segmento più breve della specialità più in salute del momento, la Solo Dance.

Il risultato migliore in chiave Italia è arrivato da Roberta Sasso: l’azzurra infatti, al primo anno nella massima categoria, si è posizionata in testa in campo femminile ottenendo il riscontro più alto sia nel tecnico che nelle components, sciorinando una style altamente competitiva in cui ha raggiunto delle valutazioni da brivido. L’emiliana in particolare è riuscita a raccogliere una qualità di esecuzione importante nella serie di travelling, chiamata di livello 4 e premiata con un trionfo di +3 e +2 (quasi 10 i punti raggiunti) e in quella di cluster, premiata con un plebiscito di +2. Mantenendo ben alta l’asticella sia nel pattern di Rhythm Roll (livello 3) che nella difficoltà più redditizia del lotto, l’artistic foot sequence (livello 4) l’azzurra ha raggiunto quota 68.86 (35.20, 33.66), distanziando di un punto la spagnola Campionessa Europea in carica Natalia Baldizzone Morales che, seppur con un base value leggermente più alto, ha ricavato meno vantaggio dal QOE accontentandosi di 67.29 (34.70, 32.59).

Più staccata invece la pattinatrice del Paraguay Erika Alacron, abile a raggiungere 63.83 (32.66, 31.17) posizionandosi davanti alla brasiliana Gabriella Giraldi, quarta con 61.60 (31.60, 30.00) precedendo la Campionessa italiana Asya Sofia Testoni, quinta con 60.92 (31.67, 29.25) perdendo terreno nei travelling, di livello 4 ma senza una particolare accelerazione nel QOE, e soprattutto nelle components, sotto quota 30, ricevendo un punteggio di 60.92 (31.67, 29.25).

Scenario aperto nella prova maschile, dove a spuntarla in questo primo round è stato invece lo spagnolo Llorenc Alvarez Caballero, il quale ha come spesso capita sfruttato maggiormente la sua abilità tecnica piazzandosi davanti a tutti con 67.24 (34.40, 32.84) portando a casa il massimo del livello in tre elementi su quattro (quindi ad eccezione del pattern di rhythm roll). Vicinissimo il padrone di casa Brayan Carreno, secondo con 66.18 (31.77, 34.31) e con le migliori components della giornata, oltre che il lusitano trionfatore degli Europei Pedro Walgode, terzo con 66.08 (31.83, 34.25) in un programma rallentato dal disegno obbligato di danza, dove non è andato oltre livello 2.

Sopra quota 60 anche l’azzurro Mattia Qualizza, in questo momento quarto con 61.00 (29.83, 31.17) dimostrando di essere competitivo anche con i tre “alieni” piazzatisi in top 3. Quinto invece Nicholas Masiero, Campione Nazionale che ha raggiunto 52.34 (27.50, 24.84) con un tipo di riscontro diverso rispetto alla rassegna tricolore.

L’Italia sorride anche in ambito Junior, complice la seconda e terza posizione di Greta Pani e Linda Cantalini, rispettivamente con 55.03 (30.37, 25.66) e con 54.24 (28.07, 26.17). Le due azzurre si sono dovute arrendere soltanto al cospetto della portoghese Mariana Pinheiro, in testa con 57.62 (28.87, 28.75). Lotta per il gradino più basso del podio invece Francesco Vittuari, quarto con 49.11 (24.94, 24.17) mettendo nel mirino l’iberico Ot Font, terzo con 52.88. Più avanti spicca il colombiano Jeshua Folleco, leader con 59.35, e Diogo Costa, secondo con 57.30. Le danze libere si disputeranno nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)