Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: programma completo e come seguirli in streaming

Si alza il sipario ad Ibagué, città della Colombia che ospita da oggi fino al prossimo 30 settembre la sessantasettesima edizione dei Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. Una rassegna attesissima da parte di tutto il movimento, dove la Nazionale italiana dovrà fronteggiare una concorrenza davvero agguerrita, motivata a far saltare il banco in quasi tutte le discipline.

Per l’occasione saranno della partita tutti i big del team azzurro: in campo femminile la grande protagonista sarà la detentrice del titolo Rebecca Tarlazzi, pronta a riscattarsi dopo il terzo posto degli italiani sfidando le compagne di squadra Giada Luppi (trionfatrice a Ponte Di Legno) e Micol Zangoli. Tra le altre i fari saranno tutti puntati sull’iberica Carla Escrich Solè, neo Campionessa Europea. In campo maschile Alessandro Liberatore sarà invece nella fossa dei leoni, con la consapevolezza di poter fare tremare anche i rivali più quotati (in primis il fenomeno Pau Garcia Domec), così come fatto dopo lo short di Ponte Di Legno. Presenti inoltre Marco Giustino e Alex Chimetto, entrambi in gioco per una posizione in top 5.

Nelle coppie d’artistico è previsto invece un dialogo tutto tricolore con Alice Esposito-Federico Rossi pronti ad accaparrarsi la prima medaglia d’oro nella massima categoria, seguiti poi da Micol Mills-Tommaso Cortini ed Alice Piazzi-Alessandro Bozzini. Agguerrite anche le coppie di danza, rappresentate da Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, Caterina Artoni-Raul Allegranti e Martina Nuti-Nicholas Masiero.

Un rebus, anzi un vero rebus invece la Solo Dance, dove la già citata Sasso, insieme alla Campionessa italiana Asya Sofia Testoni si misureranno in una gara tutt’altro che semplice, esattamente come Masiero e Mattia Qualizza nella prova maschile. Avversari d’alto profilo anche nei gruppi show e precision dove ci saranno, tra gli altri le Celebrity, i Magic Skate, Il Precision Team di Bologna, il Roma Roller Team e i Royal Eagles.

L’intera rassegna sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma World Skate TV. Di seguito il programma con l’orario italiano.

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO

Martedì 19 settembre

21:00 Style Solo Dance Junior femminile

23:55 Style Solo Dance Junior maschile

Mercoledì 20 settembre

01:15 Style Solo Dance Senior femminile

04:30 Style Solo Dance Senior maschile

23:20 Free Solo Dance Junior femminile (parte bassa della classifica dopo la style

Mercoledì 21 settembre

00:50 Free Solo Dance Junior femminile (parte bassa della classifica dopo la style)

01:50 Free Solo Dance Senior femminile (parte bassa della classifica dopo la style)

04:20 Free Solo Dance Senior maschile (parte bassa della classifica dopo la style)

23:00 Free Solo Dance Junior femminile (top 10 dopo la style)

Giovedì 22 settembre

00:30 Free Solo Dance Junior maschile (top 5 dopo lo style)

01:30 Free Solo Dance Senior femminile (top 10 dopo la style)

02:30 Free Solo Dance Senior maschile (top 5 dopo la style)

19:10 Style coppie danza Junior

20:50 Style coppie danza Senior

23:00 Short program Junior coppie d’artistico

23:45 Short program Senior coppie d’artistico

Venerdì 23 settembre

01:10 Short program Junior INLINE femminile

01:45 Short program Junior INLINE maschile

02:10 Short program Senior INLINE femminile

02:55 Short program Senior INLINE maschile

03:45 CERIMONIA D’APERTURA

Sabato 24 settembre

01:55 Free program INLINE Junior femminile

02:45 Free program INLINE Junior maschile

03:35 Free program INLINE Senior femminile

04:35 Free program INLINE Senior maschile

21:50 Free dance Junior

Domenica 24 settembre

00:00 Free dance Senior

02:25 Free program coppie d’artistico Junior

03:25 Free program coppie d’artistico Senior

22:15 Short program Junior indivudale femminile

Lunedì 25 settembre

01:45 Short program Junior individuale maschile

22:05 Short program Senior individuale femminile

Martedì 26 settembre

01:25 Short program Senior individuale maschile

20:00 Free program Junior individuale femminile (parte bassa della classifica dopo lo short)

Mercoledì 27 settembre

00:00 Free program Junior individuale maschile (parte bassa della classifica dopo la short)

00:30 Free program Junior individuale femminile (top 10)

02:10 Free program Junior individuale maschile (top 5)

17:10 Free program Senior individuale femminile (parte bassa della classifica dopo lo short)

20:15 Free program Senior individuale maschile (parte bassa della classifica dopo lo short)

22:35 Free program Senior individuale femminile (top 10)

Giovedì 28 settembre

00:15 Free program Senior individuale maschile (top 10)

23:35 Junior Precision

Venerdì 29 settembre

00:30 Senior Precision

02:20 Piccoli Gruppi

23:40 Quartetti

Sabato 30 settembre

01:55 Grandi Gruppi

02:50 Cerimonia di chiusura

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)