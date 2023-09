Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: ottimo bronzo per Fiori, seconda Bella. Oro e record per Costa

Arriva un’altra medaglia per l’Italia ai Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico, rassegna in scena fino al 30 settembre in Colombia, nello specifico ad Ibagué. Nella specialità individuale femminile Junior infatti Gioia Fiori ha conquistato un ottimo bronzo, tenendo botta in una gara davvero ostica stradominata dall’enfant prodige Madalena Costa, capace di registrare il nuovo record del mondo a soli quattordici anni.

Una prova consistente quella di Gioia, brava a contenere per quanto possibile le sbavature. La detentrice del titolo infatti è stata abile, malgrado una piccola incertezza nel triplo flip, ad eseguire elementi di grande valore, tra cui si contano il triplo toeloop proposto in combinazione con il triplo salchow, due doppio axel (di cui uno agganciato al triplo salchow) oltre che un triplo loop singolo; difficoltà che le hanno concesso di raccogliere 115.29 (76.69, 39.60) per un totale di 181.90, appena due punti in meno di una davvero notevole Sira bella Gallardo, atleta spagnola che si è resa artefice di una bella rimonta dal quarto posto confezionando un grande free program contraddistinto da due doppi axel e quattro tripli, tra cui spicca la catena in zona bonus triplo toeloop/doppio toeloop/doppio toeloop. Ottenendo nettamente il miglior riscontro sul secondo punteggio la spagnola si è attestata in zona 121.12 (76.45, 44.67) per 183.31, dimostrando di essere pronta, esattamente come Fiori, al passaggio nella massima categoria a partire dal 2024.

La vincitrice della gara, la portoghese Madalena Costa, ha invece giocato una partita a parte. Ritrovandosi già con le mani sull’oro con uno short da antologia, la stella di Madeira non ha tradito le aspettative neanche nel segmento lungo mettendo in scena un layout completamente votato all’attacco.

La lusitana infatti, dopo aver rotto gli indugi con il triplo lutz, ha riempito le caselle a disposizione con tre combinazioni triplo-triplo, partendo da quella con triplo flip/thoren/triplo salchow e proseguendo con triplo salchow/triplo toeloop e chiudendo con triplo flip/triplo toeloop in zona bonus. Facendo il vuoto anche sulle trottole, tutte premiate con un altissimo QOE, Costa è riuscita nell’impresa titanica di conquistare 108.44 soltanto di tecnico, timbrando 148.72 (108.44, 40.78) per 236.38, nuovo record del mondo. Bene poi in chiave Italia Benedetta Altezza, abile a chiudere il suo percorso confermando la sesta piazza del corto con lo score di 82.42 (48.09, 35.33) per 133.33.

In campo maschile non è certamente passato inosservato quanto fatto da Mirko Mazzo, fenomenale nel rimettersi in carreggiata dopo uno short problematico piazzandosi al quarto posto e stampando il terzo libero di giornata, maturato con un doppio axel e sette tripli, raggiungendo 115.23 (84.94, 30.29) per 152.51. Oro invece per Arnau Perez (209.05), davanti a Ferran Clavero (202.01) e Juan Rodriguez (170.98). Da menzionare infine Riccardo Bonotto, sesto con 87.37 (60.58, 30.29) per 143.31.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)