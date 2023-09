Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: Gioia Fiori seconda nello short Junior, Madalena Costa aliena

Si è concluso nel segno di Madalena Costa la settima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento ad Ibagué, in Colombia. Il piccolo fenomeno lusitano, ancora tecnicamente Jeunesse, ha fondamentalmente ipotecato il titolo Junior femminile dopo essersi imposta per dispersione nel segmento più corto, avvicinandosi con una semplicità disarmante in zona 90 punti.

Una prova priva di sbavature per Costa che, sfruttando anche la sua giovane età e soprattutto il fatto di essere probabilmente l’unica “nativa del Rollart” della categoria, ha confezionato una prova ricca di passaggi di transizione e dal contenuto tecnico stellare. La caratura si vede già dal primo elemento, il doppio axel, aperto in biellmann e chiuso in travelling, elemento che ha preceduto una combinazione con tre salti tripli, nello specifico triplo salchow/triplo toeloop/triplo toeloop. Incredibile anche il finale dove, come ultima difficoltà, la portoghese ha snocciolato un triplo flip senza alcuno sforzo. Prendendo il largo anche con le trottole, una combinata in quattro posizioni e la rovesciata, la stella di Madeira ha ottenuto in scioltezza 87.66 (64.16, 23.50), mettendo le mani su una medaglia d’oro che sarebbe storica per molteplici motivi.

La prima “terrestre” a piazzarsi dietro Madalena è stata invece la nostra Gioia Fiori, artefice di un programma affrontato con grande carattere. L’azurra infatti dopo una pesante caduta nel doppio axel ha lottato nel resto del layout, portando a casa sia la difficile catena triplo toeloop/doppio toeloop/nj/triplo salchow sia il triplo salchow singolo, spingendosi a quota 66.61 (43.36, 24.25), un punto in più rispetto all’altra portoghese, Caterina Craveiro, in grado di condurre una performance pulita valutata 65.15 (39.99, 26.16) e impreziosita dalla proficua combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/nj/doppio loop, dal doppio axel e da un triplo toeloop sottoruotato

Da tenere sotto strettissima osservazione però l’iberica Sira Bella Gallardo, scivolata al quarto posto a causa di un inopinato passaggio a vuoto nel triplo toeloop, scivolato in fase di puntata e dunque non eseguito e chiamato invalido, fattore che ha inchiodato il suo punteggio a 62.19 (38.86, 25.33). score che lascia capire quanto l’iberica possa essere competitiva vista la relativa vicinanza con le avversarie malgrado un salto mancante. In top 6 invece Benedetta Altezza che, con due sbavature nel triplo toeloop singolo e nel triplo salchow agganciato al doppio toeloop, si è dovuto accontentare della sesta moneta con 50.91 (27.91, 24.00).

Situazione come da pronostico più complessa in casa Italia per ciò che concerne la categoria Junior maschile, dove comunque Riccardo Bonotto ha ben figurato confezionando uno short da 56.04 (39.29, 17.75) valido per il quinto posto proponendo un doppio axel, la catena triplo toeloop/triplo toeloop/doppio toeloop e il triplo salchow. Primo invece l’argentino Juan Rodriguez, leader con 78.81 (58.56, 20.25) davanti allo spagnolo Ferran Clavero, secondo con 72.11 (52.53, 20.58). Decisamente più lontano poi l’atleta dell’Andorra Eric Barbeitos Lopez, provvisoriamente sul gradino più basso del podio con 61.22 (42.47, 18.75). Da menzionare infine Mirko Mazzo, nono (con possibilità di risalita) con 37.28 (21.02, 17.26)

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)