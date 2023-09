ATP Pechino 2023, definito il tabellone di Sinner con Rune e Alcaraz sul cammino

Jannik Sinner sta per tornare in scena dopo l’eliminazione subita agli US Open per mano di Alexander Zverev e l’assenza a Bologna in occasione della fase a gironi della Coppa Davis. Il tennista italiano puntava a trovare la miglior forma fisica dopo lo Slam sul cemento di New York e ora si lancia verso la lunga trasferta asiatica, che incomincerà con il torneo ATP 500 di Pechino. Appuntamento sul cemento della capitale cinese dal 28 settembre al 4 ottobre, dove saranno messi in palio punti importanti anche in ottica qualificazione alle ATP Finals (ormai in cassaforte per l’altoatesino).

Il debutto è contro il britannico Daniel Evans, attuale numero 27 del mondo: non ci sono precedenti tra il 22enne azzurro, numero 7 del ranking ATP, e il 33enne, sconfitto a Chengdu da Safiullin negli ottavi di finale. A seguire un incrocio che sulla carta appare non complicato contro il giapponese Yoshihito Nishioka o il cinese Juncheng Shang. Il quarto di finale potrebbe essere contro il danese Holger Rune, ma il numero 4 al mondo è in grande crisi di risultati e per lui non sarà semplice superare l’esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 14) e la successiva sfida contro il bulgaro Grigor Dimitrov o lo statunitense Mackenzie McDonald. Rune ha vinto entrambi i precedenti con il nostro portacolori: l’anno scorso nella semifinale di Sòfia e quest’anno nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo.

Jannik Sinner ha messo nel mirino la tanto attesa ipotetica semifinale contro Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo torna in scena dopo gli US Open: partenza comoda contro un qualificato, poi ci potrebbe essere una sfida lussuosa con il nostro Lorenzo Musetti, che prima dovrà però regolare il temibile russo Karen Khachanov. L’eventuale quarto di finale potrebbe essere con il norvegese Casper Ruud, atteso prima dal tedesco Jan-Lennard Struff e poi dall’argentino Tomas Martin Etcheverry o da un qualificato. Sinner e Alcaraz si sono incrociati sei volte: bilancio in perfetta parità (3-3), quest’anno l’iberico ha vinto la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e l’italiano si è riscattato nella semifinale del Masters 1000 di Miami.

Dall’altra parte del tabellone spiccano il russo Daniil Medvedev (debutto con Tommy Paul, poi un possibile incrocio con Andy Murray o Alex de Minaur al secondo turno); il greco Stefanos Tsitsipas (partenza con il cileno Nicolas Jarry, poi un qualificato); il tedesco Alexander Zverev (esordio contro l’argentino Diego Schwartzman, poi Davidovich Fokina o Zhou prima del possibile quarto con Tsitsipas).

TABELLONE ATP 500 PECHINO

Carlos Alcaraz vs Qualificato

Karen Khachanov vs Lorenzo Musetti

Tomas Martin Etcheverry vs Qualificato

Casper Ruud vs Jan-Lennard Struff

Holger Rune vs Felix Auger-Aliassime

Mackenzie McDonald vs Grigor Dimitrov

Juncheng Shang vs Yoshihito Nishioka

Jannik Sinner vs Daniel Evans

—

Alexander Zverev vs Diego Schwartzman

Alejandro Davidovich Fokina vs Yi Zhou

Qualificato vs Qualificato

Nicolas Jarry vs Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev vs Cameron Norrie

Ugo Humbert vs Lorenzo Sonego

Alex de Minaur vs Andy Murray

Tommy Paul vs Daniil Medvedev

Foto: Lapresse