Atletica, Gianmarco Tamberi al Galà dei Castelli: il Campione del Mondo chiude la stagione. Parata di italiani a Bellinzona

Gianmarco Tamberi si appresta a chiudere la propria stagione. Il fresco Campione del Mondo di salto in alto ha scelto il Galà dei Castelli per concludere questa intensa annata agonistica, culminata con il trionfo iridato a Budapest dove superò 2.36 metri al primo tentativo. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 salterà a Bellinzona (Svizzera), sede di una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale per importanza), dopo il quarto posto ottenuto giovedì scorso in Diamond League a Zurigo (2.28, ha vinto il suo amico Mutaz Essa Barshim).

Il fuoriclasse marchigiano incrocerà lo statunitense Shelby McEwen, settimo ai Mondiali, oltre al giapponese Ryoichi Akamatsu e l’australiano Brandon Starc, ottavi alla rassegna iridata, ma anche il polacco Norbert Kobielski, l’ucraino Andrii Protsenko, l’olandese Douwe Amels, lo svedese Melwin Lycke Holm e Stefano Sottile. Gianmarco Tamberi non andrà poi a difendere il “diamantone” nelle Finali di Diamond League previsti a Eugene il 16-17 settembre.

Da seguire con grande attenzione Zaynab Dosso sui 100 metri dopo aver eguagliato il record italiano (11.14 ai Mondiali), dove vedremo all’opera la giamaicana Elaine Thompson-Herah. Dalia Kaddari correrà i 200 metri, mentre Eleonora Marchiando sarà impegnata sui 400 metri della super stella olandese Femke Bol, Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli e della 4×400. Sui 1500 metri spazio a Pietro Arese, Davide Re si cimenterà sui 400 metri, Mario Lambrughi sarà impegnato sui 400 ostacoli, Elena Bellò affronterà gli 800 metri, Eric Marek e Andrea Federici sui 100 metri del giamaicano Oblique Seville e del kenyano Ferdinand Omanyala.

Foto: Lapresse