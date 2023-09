US Open 2023: tutto facile per un Novak Djokovic perfetto, Fritz battuto in tre set e semifinali raggiunte

Il pubblico di New York ha provato in tutti i modi a trascinare Taylor Fritz verso il sogno, ma con un fenomeno così c’è davvero poco da fare. Il tifo contro carica ancor di più Novak Djokovic che vola in semifinale agli US Open 2023.

Un match senza storia quello tra il fenomeno serbo ed il beniamino dei tifosi: tre rapidi set, chiusi nel giro di due ore e trentacinque minuti con il risultato di 6-1 6-4 6-4.

Il primo set ha messo subito in chiaro le cose facendo capire il perché i precedenti recitavano sette su sette per Djokovic. L’americano ha provato a restare in corsa negli altri due parziali, ma, soprattutto nel terzo e decisivo, sul 3-2 Nole è riuscito ad annullare due palle break scatenandosi e lasciando le briciole al rivale.

Semifinale numero quarantasette a livello di Grand Slam per il serbo che stacca Roger Federer in questo dato. Ancora un americano: il vincitore della sfida tutta statunitense tra Frances Tiafoe e Ben Shelton.

