Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Lai Gia Thanh trionfa nella categoria -55 kg

Lai Gia Thanh sale in cattedra ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, rassegna quest’anno in scena in Arabia Saudita, precisamente a Riad. Il vietnamita ha infatti vinto con ampio margine la gara della categoria -55 kg, dominando in lungo e in largo sia nello strappo che nello slancio.

Nel primo segmento il pesista ha realizzato due alzate valide su tre, mandando a buon fine il primo tentativo di 119 kg per poi eseguire un no lift con 123 kg, misura poi ripetuta egregiamente nell’ultima chance. A raggiungere il secondo posto di specialità è stato il connazionale Uan Thada Somboon che ha raggiunto 117 kg, peso tirato su alla seconda uscita dopo aver realizzato 112 kg in apertura e aver fallito l’ultimo tentativo di 118 kg.

Nello slancio Lai Gia Than ha poi realizzato la misura più alta, spingendosi fino a 146 kg per un totale di 269 kg, otto lunghezze in più rispetto a Son Dinh, secondo con 144 kg per 261 kg.

Al terzo posto si è invece piazzato Natthawat Chomchuen, abile a totalizzare 259 kg, dopo aver raccolto 116 kg nella prima prova e 143 kg nella seconda.

