Paris Major Premier Padel 2023: Paquito e Chingotto sconfiggono Lebron/Galan e volano in finale. Nessuna sorpresa negli altri match

Si è conclusa da poco la sesta giornata del Greenweez Paris Major Premier Padel 2023, quinto evento stagionale del circuito Premier Padel. Al Roland Garros (Parigi, Francia), si sono disputati oggi le semifinali maschili e femminili e il divertimento non è ovviamente mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Grande spettacolo in campo maschile, dove hanno trovato il successo le stesse due coppie che avevano trionfato nelle semifinali di Roma. Sui campi del Roland Garros, Arturo Coello e Agustin Tapia (3) da una parte e Federico Chingotto e Paquito Navarro (4) dall’altra hanno vinto le rispettive semifinali in due set e domani – non prima delle 16.30 – si sfideranno per contendersi il titolo parigino. Per Coello e Tapia ci sarà la possibilità di vincere il quarto torneo stagionale nel circuito Premier Padel ed eguagliare il record del 2022 di Juan Lebron e Ale Galan, mentre Chingotto e Navarro proveranno a prendersi la rivincita dopo il ko al Foro Italico (e a Madrid…).

Devastanti. Non ci sono probabilmente altri aggettivi per descrivere la coppia formata da Arturo Coello e Agustin Tapia, che dopo aver trionfato a Roma, Madrid e Mendoza si è presa in scioltezza anche la finale a Parigi. Dopo aver ceduto il set d’apertura nei sedicesimi e nei quarti, nella semifinale le teste di serie numero 3 del tabellone non hanno lasciato scampo agli spagnoli Coki Nieto e Jon Sanz. Il 6-2 6-4 finale in 57 minuti di partita la dice lunga sul dominio della coppia numero 3 del tabellone, che non ha concesso palle break agli avversari.

Nella seconda semifinale, Chingotto e Navarro con le loro giocate ed “evoluzioni” hanno acceso il Philippe-Chatrier. La partenza della coppia numero 4 del seeding è stata eccellente e il 6-2 inflitto a Lebron e Galan è stato il perfetto specchio della sua superiorità. Chingotto e “Paquito” hanno regalato spettacolo anche a inizio secondo set e hanno inflitto ai loro avversari un pesantissimo parziale di 3-0 che avrebbe potuto chiudere definitivamente la partita. Non è però stato così, perché nel momento di maggiore difficoltà la coppia numero 1 del torneo ha avuto un sussulto ed è riuscita a riportare incredibilmente il set in equilibrio. A questo punto l’inerzia sembrava tutta in favore di Galan/Lebron, e invece Chingotto e Navarro hanno ricominciato a giocare e hanno chiuso per 6-2 6-4 al terzo match-point dopo un’ora e 38 minuti di gioco.

In campo femminile, sarà Ari Sanchez/Paula Josemaria vs Marta Ortega/Gemma Triay la prima finale femminile al Greenweez Paris Major Premier Padel (ricordiamo che l’anno scorso le donne non hanno giocato nel circuito Premier Padel). Sul Philippe Chatrier al Roland Garros, le prime due teste di serie del tabellone hanno avuto la meglio nelle rispettive semifinali, guadagnandosi domani il diritto a giocare per il prestigioso titolo nella capitale francese, dove andrà in scena un’avvincente riedizione della finale giocata a luglio a Roma.

Hanno visto la sconfitta e l’eliminazione davvero vicine, ma alla fine Ari Sanchez e Paula Josemaria – con tanta grinta e abnegazione – sono riuscite a ritrovarsi e hanno superato in rimonta Sofia Araujo e Alejandra Salazar, una coppia nata da poco ma che ha già mostrato grande forza e affiatamento. Dopo aver vinto il primo set 6-3 ed essersi portate a due punti dal match sul 5-4 (30-30), le numero 4 del seeding hanno subito il ritorno delle due spagnole, che – trascinate da Paula Josemaria – sono riuscite a vincere 7-5 e portare la partita al terzo, dove si sono imposte 6-2 in 2 ore e 40 minuti infilando quattro giochi consecutivi dopo aver perso il break di vantaggio ottenuto in apertura. Per Ari e Paula si tratta della terza finale nel circuito Premier Padel, dopo quella persa a Roma contro Marta Ortega e Gemma Triay e a Madrid contro Delfi Brea e Bea Gonzalez.

E a proposito di Triay/Ortega, è stato sicuramente più facile, rispetto a quello di Sanchez/Josemaria, il loro compito nell’altra semifinale odierna: la coppia numero 2 del seeding ha dominato dall’inizio alla fine contro Jessica Castello e Aranzazu Osoro (teste di serie n.8) e ha vinto con il risultato di 6-3 6-2 in un’ora e 27 minuti di gioco.

I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO MASCHILE

SEMIFINALI

F. Chingotto (ARG)/F. Navarro (ESP) (4) – J. Lebron (ESP)/A. Galan (ESP) (1) 6-2 6-4

A. Coello (ESP)/A. Tapia (ARG) (3) – J. Nieto (ESP)/J. Sanz (ESP) (10) 6-2 6-4

FINALE

F. Chingotto (ARG)/F. Navarro (ESP) (4) – A. Coello (ESP)/A. Tapia (ARG) (3)



TORNEO FEMMINILE

SEMIFINALI

P. Josemaria (ESP)/A. Sanchez (ESP) (1) – S. Araujo (POR)/A. Salazar (ESP) (4) 3-6 7-5 6-2

M. Ortega (ESP)/G. Triay (ESP) – J. Castello (ESP)/A. Osoro (ARG) (8) 6-3 6-2

FINALE

P. Josemaria (ESP)/A. Sanchez (ESP) (1) – M. Ortega (ESP)/G. Triay (ESP)



Credit: Premier Padel