Paris Major Premier Padel 2023: Bergamini/Ruiz eliminano Ruiz/Tello, Nieto/Sanz battono Momo/Sanyo. Passano ai quarti tutti gli altri big

È finita poco fa la quarta giornata del Greenweez Paris Major Premier Padel (quinto evento stagionale del circuito Premier Padel) ed è dunque arrivato il momento di raccontare ciò che è successo oggi. Partiamo con il dire che ci sarà un quarto di finale inaspettato. E’ quello della parte più bassa del tabellone del Roland Garros, con Momo Gonzalez e Sanyo Gutierrez (7), semifinalisti a Madrid, che sono stati battuti 7-5 6-2 dai sempre più dirompenti Coki Nieto e Jon Sanz. Domani, le decime teste di serie del tabellone se la vedranno con José Antonio Diestro e Javier Leal che, dopo aver battuto Stupaczuk/Di Nenno, si sono ripetuti in tre set (6-7 6-2 6-4) contro Goenaga/Quilez.

Eliminati anche Alex Ruiz e Juan Tello (6), sconfitti per 6-2 6-4 da Victor Ruiz e Lucas Bergamini (9), che si sono regalati così il match di domani alle 14 sul Philippe Chatrier contro Arturo Coello e Agustin Tapia. Questi ultimi, dopo la sofferenza nel match d’esordio contro Rodrigo/Ramirez, sono entrati nel torneo: le teste di serie numero 3, ma vincitori a Roma, Madrid e Mendoza, si sono qualificati ai quarti superando 6-2 6-4 Javier Rico e Javier Garrido (12).

Dominio assoluto per Fede Chingotto e Paquito Navarro (4), vittoriosi per 6-2 6-1 contro Bautista/Munoz: domani si troveranno di fronte Maxi Sanchez e Lucho Capra (8), che oggi hanno battuto Moyano/Gil (11) per 6-4 2-6 7-5 al termine di una battaglia durata ben due ore e 44′. L’altro quarto di finale della parte alta del tabellone sarà quello che vedrà protagonisti i numeri uno al mondo Juan Lebron e Ale Galan (6-4 6-1 agli argentini Mouriño e Gomez Silingo, teste di serie numero 16) e la coppia formata da Mike Yanguas e Fernando Belasteguin (5), che hanno beneficiato del ritiro nel terzo set di Arroyo/Rubio (13).

Passando al torneo femminile, sono avanzate senza ostacoli le prime due coppie teste di serie. Le numero uno del seeding, Ari Sanchez e Paula Josemaria hanno lasciato un solo game (6-0 6-1) a Fernandez Sanchez/Iglesias Segador (10), mentre Marta Ortega e Gemma Triay hanno eliminato 6-2 6-4 Rodriguez/Talavan (12). Nei quarti, Sanchez/Josemaria se la vedranno contro Tamara Icardo e Maria Virginia Riera (6), che hanno rifilato un doppio 6-2 a Caparros Maldonado/Navarro. Per Ortega/Triay, invece, quarto di finale contro Patty Llaguno Zielinski e Lucia Sainz Pelegri (7), che hanno eliminato Mesa Salazar/Orsi (15).

Bene anche Delfina Brea e Bea Gonzalez (3) con il 6-4 6-3 a Guinart/Navarro Björk (14): nei quarti ci saranno Castello/Osoro (8). In serata sono arrivati i nomi delle ultime due coppie che torneranno in campo domani: Sofia Araujo e Alejandra Salazar (4) hanno battuto 2-6 6-2 7-5 Claudia Jensen Sirvent e Veronica Virseda (9) e si sono guadagnate il quarto contro la francese Alix Collombon e la spagnola Lorena Rufo Ortiz, uscite vittoriose dalla sfida serale sul Philippe Chatrier contro Caldera/Catarina per 6-4 6-2.

RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

J. Lebron (ESP)/A. Galan (ESP) (1) – F. Mourino (ARG)/A. Gomez Silingo (ARG) (16) 6-4 6-1

M. Yanguas (ESP)/F. Belasteguin (ARG) (5) – A. Arruyo (ESP)/G. Rubio (ESP) (13) 7-5 6-7 2-0 rit.

M. Sanchez (ARG)/L. Capra (ARG) (8) – R. Moyano (ESP)/F. M. Gil (ESP) (11) 6-4 2-6 7-5

F. Chingotto (ARG)/F. Navarro (ESP) (4) – J. Bautista (ESP)/J. Munoz (ESP) 6-2 6-1

A. Coello (ESP)/A. Tapia (ARG) (3) – J. Rico (ESP)/J. Garrido (ESP) (12) 6-3 6-4

L. Bergamini (BRA)/V. Ruiz (ESP) (9) – A. Ruiz (ESP)/J. Tello (ARG) (6) 6-2 6-4

J. Nieto (ESP)/J. Sanz (ESP) (10) – M. Gonzalez (ESP)/C. D. Gutierrez (ARG) (7) 7-5 6-2

J. Diestro (ESP)/J. Leal (ESP) – E. Goenaga (ESP)/M. Quilez (ESP) 6-7 6-2 6-4

QUARTI DI FINALE

J. Lebron (ESP)/A. Galan (ESP) (1) – M. Yanguas (ESP)/F. Belasteguin (ARG) (5)

M. Sanchez (ARG)/L. Capra (ARG) (8) – F. Chingotto (ARG)/F. Navarro (ESP) (4)

A. Coello (ESP)/A. Tapia (ARG) (3) – L. Bergamini (BRA)/V. Ruiz (ESP) (9)

J. Nieto (ESP)/J. Sanz (ESP) (10) – J. Diestro (ESP)/J. Leal (ESP)



OTTAVI DI FINALE

P. Josemaria (ESP)/A. Sanchez (ESP) (1) – C. Fernandez (ESP)/V. Iglesias (ESP) (10) 6-0 6-1

T. Icardo (ESP)/M. Virginia Riera (ARG) (6) – M. Caparros (ESP)/T. Navarro (ESP) 6-2 6-2

A. Collombon (FRA)/L. Rufo (ESP) (11) – B. Caldera (ESP)/A. Catarina (ESP) 6-4 6-2

S. Araujo (POR)/A. Salazar (ESP) (4) – C. Jensen (ARG)/V. Virseda (ESP) (9) 2-6 6-2 7-5

D. Brea (ARG)/B. Gonzalez (ESP) (3) – M. Guinart (ESP)/C. Navarro Björk (SWE) (14) 6-4 6-3

J. Castello (ESP)/A. Osoro (ARG) (8) – C. Goenaga (ESP)/L. Martinez (ESP) 6-1 7-6

P. Llaguno (ESP)/L. Sainz (ESP) (7) – C. Mesa (ESP)/C. Orsi (ITA) 6-3 7-5

M. Ortega (ESP)/G. Triay (ESP) (2) – N. Rodriguez (ESP)/M. Talavan (ESP) (12) 6-2 6-4

QUARTI DI FINALE

P. Josemaria (ESP)/A. Sanchez (ESP) (1) – T. Icardo (ESP)/M. Virginia Riera (ARG) (6)

A. Collombon (FRA)/L. Rufo (ESP) (11) – S. Araujo (POR)/A. Salazar (ESP) (4)

D. Brea (ARG)/B. Gonzalez (ESP) (3) – J. Castello (ESP)/A. Osoro (ARG) (8)

P. Llaguno (ESP)/L. Sainz (ESP) (7) – M. Ortega (ESP)/G. Triay (ESP) (2)



Credit: Premier Padel