Paracanoa, Coppa del Mondo Parigi 2023: Kwadzo Klokpah è sesto nel KL3 200 maschile

Per l’Italia si è chiusa con il sesto posto ottenuto nel KL3 200 maschile da Kwadzo Klokpah (Can. Lecco) la tappa di Coppa del Mondo 2023 di paracanoa, valida come test event paralimpico in vista dei Giochi di Parigi 2024, disputata a Vaires-sur-Marne, in Francia.

L’azzurro oggi conferma il sesto posto ottenuto anche la settimana scorsa ai Mondiali 2023 di Duisburg, quando aveva staccato il pass non nominale per i Giochi proprio con il sesto posto in Finale A, l’ultimo utile per ottenere la carta paralimpica.

Kwadzo Klokpah oggi chiude sesto in 41.95, a 1.43 dall’australiano Dylan Littlehales, vittorioso in 40.52 davanti al britannico Jonathan Young, secondo in 40.65, a 0.13, ed al senegalese Edmond Sanka, terzo in 40.74, a 0.22.

ORDINE D’ARRIVO KL3 200 MASCHILE

1 AUS – LITTLEHALES Dylan 40.52

2 GBR – YOUNG Jonathan 40.65 +0.13

3 SEN – SANKA Edmond 40.74 +0.22

4 POL – SURWILO Mateusz 40.87 +0.35

5 ESP – VALLE Juan Antonio 40.91 +0.39

6 ITA – KLOKPAH Kwadzo 41.95 +1.43

7 NZL – HART Corbin 42.56 +2.04

8 USA – WALLACE John 43.45 +2.93

Foto: comunicato stampa Federcanoa