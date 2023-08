Paracanoa, Coppa del Mondo Parigi 2023: Eleonora De Paolis quarta nel KL1 200 femminile

Dopo il quinto posto di ieri di Federico Mancarella nel KL2 200 maschile, oggi arriva la quarta posizione di Eleonora De Paolis (CC Aniene) nel KL1 200 femminile della tappa di Coppa del Mondo 2023 di paracanoa, valida come test event paralimpico in vista dei Giochi di Parigi 2024, in corso a Vaires-sur-Marne.

L’azzurra oggi resta ai piedi del podio col quarto posto in 58.88, a 4.99 dalla vincitrice, mentre la settimana scorsa ai Mondiali senior 2023 di Duisburg aveva staccato il pass non nominale per i Giochi con il sesto posto in Finale A, l’ultimo utile per ottenere la carta paralimpica.

Primo posto per la cilena Katherinne Wollermann in 53.89, la quale precede la tedesca Edina Mueller, seconda in 54.64, a 0.75, e la canadese Brianna Hennessy, terza in 55.74, a 1.85. Quarta Eleonora De Paolis, quinta la britannica Jeanette Chippington in 1:02.50, a 8.61, non partita l’indiana Pooja Ojha.

ORDINE D’ARRIVO KL1 200 FEMMINILE

1 CHI – WOLLERMANN Katherinne 53.89

2 GER – MUELLER Edina 54.64 +0.75

3 CAN – HENNESSY Brianna 55.74 +1.85

4 ITA – DE PAOLIS Eleonora 58.88 +4.99

5 GBR – CHIPPINGTON Jeanette 1:02.50 +8.61

DNS IND – OJHA Pooja DNS

Foto: comunicato stampa Federcanoa