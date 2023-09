Pallanuoto femminile, Champions League: SIS Roma e Trieste sconfitte nel day-2 della prima fase

Andata in archivio la seconda giornata dedicata alla prima fase della Champions League di pallanuoto femminile per la stagione 2023-2024. In acqua venti squadre divise in quattro giorni da cinque. Impegnate questa sera la Pallanuoto Trieste nel girone B a Mulhouse, in Francia, contro le greche del Ethnikos Piraeus e la SIS Roma che ospita il gruppo D e ha affrontato le spagnole del Sant Andreu.

Si devono registrare due sconfitte per le compagini nostrane. Trieste è stata battuta 12-9 dalla formazione ellenica, capace di creare il break nei primi due periodi (8-5). Un margine di tre realizzazioni gestito fino alla fine, considerati gli score nelle restanti due frazioni (1-2; 3-2).

A Ostia, nella piscina del Polo Natatorio, le capitoline non sono riuscite a replicare la vittoria di ieri contro le francesi del Grand Nancy. Sant Andreu, infatti, ha piegato 15-9 la formazione giallorossa, crollata letteralmente nell’ultimo quarto (5-1), dopo aver cercato di rimanere in scia (2-3; 3-4; 3-3 gli score nei primi tre parziali).

Ricordiamo che la formula prevede che le migliori tre squadre di ciascun girone accederanno alla fase successiva, dove è già l’Ekipe Orizzonte, mentre le quarte e le quinte disputeranno l’EuroCup.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani