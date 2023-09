Calcio femminile, Andrea Soncin: “Ho visto una squadra che voleva i tre punti a tutti i costi. L’esempio Ã¨ quello delle subentrate”

Non parla molto, ma esprime soddisfazione Andrea Soncin. Il debutto del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana femminile è bagnato dalla vittoria, uno 0-1 sulla Svizzera che, in quel di San Gallo, fa sorridere l’ambiente azzurro in vista di sfide immensamente più complicate.

Così il nuovo allenatore dell’Italia dalle pagine della FIGC: “Ho visto una squadra che voleva a tutti i costi conquistare i tre punti. Le ragazze hanno lottato e si sono aiutate. Ho detto loro che l’esempio da tenere sempre a mente è rappresentato dalle calciatrici che sono subentrate, in primis Girelli, che hanno lottato su ogni pallone per portare a casa il risultato che le altre compagne avevano costruito. È questo lo spirito che ci deve contraddistinguere“.

La partita è stata decisa da una rete di Arianna Caruso, che al 64′ si è impossessata di una palla vagante nella zona del limite dell’area e l’ha trasformata in gol con un preciso destro sotto l’incrocio dei pali. Il tutto ha creato un lungo abbraccio con l’intera squadra, ct compreso.

Abbraccio che si è poi ripetuto anche al termine del match, ed ha fatto capire come, per il momento, questa Italia abbia un buon senso d’unione. Ora, però, le sfide meno facili: la prima è con la Svezia martedì 26 a Castel di Sangro.

Foto: FIGC