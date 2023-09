Pallanuoto, Euro Cup 2023-2024: Ortigia col Sabac, Trieste con lo Szolnoki, derby Savona-Palermo

Si sono svolti i sorteggi dei gironi di qualificazione dell’Euro Cup maschile e della Challenger Cup maschile e femminile di pallanuoto per la stagione 2023-2024: ben 4 italiane sono presenti nella seconda competizione europea per squadre di club maschili, mentre nella terza non c’è spazio per formazioni del Bel Paese, in quanto manifestazioni riservate a formazioni appartenenti alle Federazioni classificate dal 13° posto in giù per gli uomini e dal 7° posto in giù per le donne nel ranking LEN, in modo da incentivare lo sviluppo di questo sport.

Il Qualification Round dell’Euro Cup maschile si giocherà dal 22 al 24 settembre: la formula prevede che le prime due classificate di ciascun raggruppamento passino alla fase a gironi. L’Ortigia, che faceva parte delle teste di serie in quanto seconda classificata nei gironi di qualificazione di Champions League, è stata inserita nel Gruppo A, che si giocherà a Sabac, in Serbia, con la formazione padrona di casa, i transalpini del Noisy-Le-Sec, l’altra compagine serba del Valis, ed i romeni della Dinamo Bucarest.

La Pallanuoto Trieste, facente parte della terza fascia, giocherà il Gruppo C a Tourcoing, in Francia, con i magiari dello Szolnoki Dozsa, i padroni di casa transalpini e l’altra squadra francese del Pays d’Aix. Il Savona, testa di serie, ed il Telimar Palermo, in seconda fascia, sono finiti entrambi nel Gruppo F, in programma a Duisburg, in Germania, con i serbi del Partizan Belgrado, i padroni di casa teutonici ed i transalpini del Sete.

L’ESITO DEI SORTEGGI

Euro Cup maschile, Qualification Round (22-24 settembre)

Gruppo A (Sabac): CC Ortigia (ITA), VK Sabac Elixir (SRB), CN Noisy-Le-Sec (FRA), VK Valis Vega (SRB), Dinamo Bucharest (ROU).

Gruppo B (Budapest): A-Hid VasasPlaket (HUN), BVSC-Zuglo (HUN), Ludwigsburg (GER), CN Mataro (ESP).

Gruppo C (Tourcoing): Szolnoki Dozsa-Praktiker (HUN), EN Tourcoing (FRA), Pallanuoto Trieste (ITA), Pays d’Aix Natation (FRA).

Gruppo D (Rijeka): Radnicki Kragujevac (SRB), CSM Oradea (ROU), VK Solaris (CRO), Primorje Erste Bank Rijeka (CRO).

Gruppo E (Athens): Genesys-OSC Budapest (HUN), Panionios GSS (GRE), EPS-Honved (HUN), CN Echeyde (ESP), White Sharks Hannover (GER).

Gruppo F (Duisburg): RN Savona (ITA), Telimar Palermo (ITA), VK Partizan Beograd (SRB), ASD Duisburg (GER), Sete Natation (FRA).

Gruppo G (Barcelona): CN Barcelona (ESP), HAVK Mladost Zagreb (CRO), Apollon Smyrnis (GRE), OSC Potsdam (GER).

Gruppo H (Kotor): Waspo 98 Hannover (GER), VK Primorac Kotor (MNE), CN Terrassa (ESP), GS Peristeriou (GRE), Panathinaikos SC (GRE).

Le prime due classificate di ciascun raggruppamento passeranno alla fase a gironi.

Challenger Cup maschile (19-22 ottobre)

Gruppo A (Porto): Vitoria SC (POR), AVK Triglav Kranj (SLO), Clube Fluvial Portuense (POR), SC Kreuzlingen (SUI), APOEL Nicosia (CYP).

Gruppo B (Mouscron): Carouge Natation (SU), VK Banja Luka (BIH), ODTÜ SC (TUR), RD Mouscronnois (BEL), City of Manchester WPC (GBR).

Gruppo C (Istanbul): Galatasaray SK (TUR), KVP Novaky (SVK), Sporting Clube de Portugal (POR), Polytechnic WP Club (GBR).

Gruppo D (Valletta): ENKA Istanbul (TUR), EVK Zaibas (LTU), Valletta (MLT), KV Komodor (BUL), Cetus Espoo (FIN).

Le prime due classificate di ciascun raggruppamento passeranno ai quarti di finale.

Challenger Cup femminile (19-22 ottobre)

Gruppo A (Novi Sad): ZAVK Mladost (CRO), VK Jadran Split (CRO), VK Vojvodina (SRB), ODTÜ SC (TUR), City of Manchester WPC (GBR).

Gruppo B (Strakonice): Sport Lisboa e Benfica (POR), Hapoel Emek HaYarden (ISR), Izmir Büyüksehir SK (TUR), AJF Strakonice (CZE), Jarfalla (SWE).

Gruppo C (Blagoevgrad): Sirens ASC Malta (MLT), Clube Fluvial Portuense (POR), ZVK Crvena Zvezda (SRB), Otter Swimming Club (GBR), KVT Lokomotiv-N. Nanov (BUL).

Le prime due classificate di ciascun raggruppamento passeranno alla Final Six.

