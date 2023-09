Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2024: come funziona l’Elite Round e cosa deve fare l’Italia per staccare il pass iridato

Per l’Italia del calcio a 5, la nazionale azzurra di Massimiliano Bellarte, è arrivato il momento di tornare in campo per un obiettivo importante, se non il più importante: iniziare la seconda e – ci si augura – ultima parte del percorso di qualificazione verso i Mondiali di Uzbekistan 2024.

Il 15 settembre infatti, al PalaSele di Eboli, la selezione tricolore ospiterà la Slovenia, dalle ore 20, in un incontro valido per la prima giornata del Girone D dell’Elite Round, di cui fanno parte anche Spagna e Repubblica Ceca.

Ma come funziona l’Elite Round?

L’Italia ci è arrivata dopo aver vinto il “primario” Main Round e ora è quindi in ballo per qualificarsi ai Mondiali. Si gioca in un girone a 4 con gare di andata e ritorno, al termine delle quali la squadra che si sarà classifica in prima posizione staccherà il pass diretto per l’evento iridato dell’anno prossimo.

E per gli spareggi? I posti a disposizione per le compagini europee verso i Mondiali sono 7. Di questi, 5 vengono assegnati direttamente alle 5 vincitrici dei gironi del Main Round, mentre altri 2 vengono messi in palio con gli spareggi playoff. Playoff a cui partecipano le migliori 4 seconde (su 5 seconde che si classificheranno) in maniera tale da costruire, mediante un sorteggio, due accoppiamenti che mettono in palio un posto iridato l’uno verso i Mondiali 2024.

Le possibilità quindi non sono molte. Considerando anche la Spagna nel girone, o gli azzurri compiono l’impresa arrivano al primo posto della pool superando le “Furie Rosse”, oppure tengono botta, si qualificano ai playoff come una delle quattro migliori seconde e poi vanno a giocarsi il tutto per tutto in un match brutale fatto di andata e ritorno.

LE GARE DEGLI AZZURRI – ELITE ROUND

Venerdì 15 settembre, Italia-Slovenia | PalaSele di Eboli, ore 20 | diretta figc.it

Mercoledì 20 settembre, Spagna-Italia | Palacio Multiusos di Guadalajara, ore 21 | diretta figc.it

Venerdì 6 ottobre, Italia-Rep. Ceca

Mercoledì 11 ottobre, Rep. Ceca-Italia

Venerdì 15 dicembre, Slovenia-Italia

Mercoledì 20 dicembre, Italia-Spagna

ALTRE DATE

Sorteggio play off Elite Round: 25 gennaio 2024

Play off Elite Round: 8-17 aprile 2024

Foto: Divisione Calcio a 5