Pallanuoto, Champions League 2023-2024: Ortigia e Brescia cercano il passaggio alla fase a gironi

Brescia ed Ortigia inizieranno rispettivamente domani e dopodomani la propria rincorsa verso la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: soltanto la prima classificata di ciascuno dei 4 raggruppamenti del turno di qualificazione avrà accesso alla competizione principale.

Il Brescia è inserito nel Gruppo B, che si giocherà a Kragujevac, in Serbia, e conta 5 squadre: i padroni di casa del Radnicki, i montenegrini del Primorac Kotor, i tedeschi del Duisburg ed i transalpini del Noisy Le Sec. La formazione lombarda è testa di serie e favorita per il passaggio del turno.

L’Ortigia, invece, è inserita nel Gruppo C, che si disputerà ad Oradea, in Romania, e comprende 4 squadre: gli ellenici del Vouliagmeni sono testa di serie nel girone e favoriti per l’accesso alla fase successiva, poi ci sono anche i padroni di casa dell’Oradea ed i croati del Rijeka.

CALENDARIO LEN CHAMPIONS LEAGUE

Turno di qualificazione – (La prima classificata passa alla fase a gironi)

(I Gruppi A e B si giocano dal 7 al 10 settembre, i Gruppi C e D si giocano dall’8 al 10 settembre)

Gruppo A (Hannover)

Waspo 98 Hannover (GER), CN Barcelona (ESP), BVK Crvena Zvezda (SRB), Endo Plus Service Honved (HUN), GS Apollon Smyrnis (GRE).

Gruppo B (Kragujevac)

AN Brescia (ITA), SPD Radnicki Kragujevac (SRB), VPK Primorac Kotor (MNE), ASD Duisburg (GER), CN Noisy Le Sec (FRA).

Gruppo C (Oradea)

Vouliagmeni NC (GRE), CC Ortigia (ITA), CSM Oradea (ROU), Primorje Erste Bank Rijeka (CRO).

Gruppo D (Dubrovnik)

Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (CRO), OSC Budapest (HUN), EN Tourcoing (FRA), CS Dinamo Bucharest (ROU).

Fase a gironi – (Le prime due di ogni girone passano ai quarti di finale)

(26 settembre-6 dicembre)

Gruppo A

VK Novi Beograd (SRB), Astralpool Sabadell (ESP), CSA Steaua Bucharest (ROU), Vincitore B.

Gruppo B

Pro Recco (ITA), Olympiacos Piraeus (GRE), WPC Dinamo Tbilisi (GEO), Vincitore D.

Gruppo C

FTC-Telekom (HUN), VK Jadran Split (CRO), PVK Jadran Herceg Novi (MNE), Vincitore A.

Gruppo D

CAN Barceloneta (ESP), CN Marseille (FRA), Spandau 04 (GER), Vincitore C.

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo