Pallamano, Serie A Gold e European Cup: i risultati di sabato 16 settembre

Un sabato 16 settembre ricco di gol ed emozioni. La pallamano maschile italiana, fra Serie A Gold e match della prima fase dell’European Cup, ha offerto tanti risultati da mettere a referto. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio

Serie A Gold

Risultato incredibile della Teamnetwork Albatro che batte in casa 28-22 Sassari, così come, sempre fra le mura amiche il Fasano supera 39-31 lo Sparer Eppan. Poi tutte vittorie esterne: 20-32 del Cassano Magnago sul Secchia Rubiera, 28-30 del Bolzano in casa del Macagi Cingoli e di misura, 31-32, affermazione del Fasano nella tana del Carpi.

La classifica aggiornata: Brixen 4 pti, Cassano Magnago 4, Conversano 4, Sidea Group Fasano 4, Raimond Ego Sassari 2, Teamnetwork Albatro 2, Bolzano 2*, Pressano 1, Secchia Rubiera 1, Macagi Cingoli 0, Trieste 0*, Carpi 0, Sparer Eppan 0, Alperia Black Devils 0**.

European Cup

Dopo aver vinto fuori casa 23-33, Brixen perde fra le mura amiche contro l’Amber, ma solo con un gol di scarto, 28-29, ottenendo il pass per il secondo turno dell’European Cup, dove sarà in compagnia di Fasano e Sassari. E’ eliminato invece l’Alperia Merano che, dopo aver perso in casa 27-30 contro la Dinamo Pancevo, si impone a domicilio ma “soltanto” con lo score di 30-31.

Gli abbinamenti del secondo turno (14-21 ottobre):

Sidea Group Junior Fasano (ITA) – Brno (CZE)

Azeryol (AZE) – Brixen (ITA)

Raimond Ego Sassari – Olympiakos (GRE)

Foto: FIHP