Pallamano femminile, Serie A1: Salerno e Brixen a segno, vittoria al debutto per Venplast Dossobuono

Si conclude con le vittorie di Casalgrande Padana, Jomi Salerno, Venplast Dossobuono e Brixen Südtirol la prima giornata valida per la Serie A femminile. Non sono mancate le battaglie sui campi italiani e neanche qualche sorpresa.

La notizia più importante in merito è data dalla sconfitta di Mezzocorona contro le debuttanti Venplast Dossobuono, team che ha saputo imporsi per 5 punti in trasferta (22 a 27 per la precisione). La realtà veneta che ha primeggiato nell’ultima Coppa Italia per quanto riguarda la Serie A2 ha avuto la meglio con una relativa semplicità, un inizio che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato. Le campionesse in carica di Salerno, invece, si impongono su Teramo, le campane vincono di un solo punto davanti ai propri tifosi (26 a 25).

Situazione completamente differente dopo il ‘primo giorno di scuola’ per Casalgrande Padana e Brixen Südtirol. Le prime hanno vinto per 38 a 24 contro le esordienti del Lions Sassari, mentre la compagine di Bressanone ha sconfitto per 10 lunghezze Cellini Padova (35-25).

Si disputerà il 27 settembre, invece, il match tra Cassano Magnago – AC Life Style Erice. Le due formazioni sono rimaste a riposo in seguito al concomitante appuntamento dell’Italia di beach handball ai Mediterranean Games in Grecia. Diverse protagoniste sono impegnate in questa rassegna e di conseguenza impossibilitate a prendere parte alla serie tricolore.

RISULTATI PRIMA GIORNATA SERIE A PALLAMANO FEMMINILE

Casalgrande Padana – Lions Sassari 38-24

Jomi Salerno – Teramo 26-25

Mezzocorona – Venplast Dossobuono 22-27

Brixen Südtirol – Cellini Padova 35-25

CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA PRIMA GIORNATA SERIE A PALLAMANO FEMMINILE

Casalgrande Padana 2 pti, Brixen Südtirol 2, Venplast Dossobuono 2, Jomi Salerno 2, Teramo 0, Mezzocorona 0, Cellini Padova 0, Lions Sassari 0, AC Life Style Erice 0*, Cassano Magnago 0*, Cassa Rurale Pontinia 0

*una partita da recuperare

Foto. Isabella Gandolfi/FIGH