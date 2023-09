Calcio, lâ€™Italia rischia di non andare agli Europei. Ma ci sarebbe lâ€™ancora dei play-offâ€¦

L’Italia rischia seriamente di non qualificarsi agli Europei 2024 di calcio. La nostra Nazionale sta attraversando una vera e propria crisi di risultati, tali da far temere il peggio a livello sportivo. Gli azzurri hanno infatti pareggiato per 1-1 con la Macedonia del Nord a Skopje, dopo la soffertissima vittoria per 2-0 contro Malta e la sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra. Ciro Immobile e compagni occupano il terzo posto in classifica con 4 punti raccolti in tre partite giocate, alle spalle dell’Inghilterra (13 punti in 5 incontri disputati) e Ucraina (7 punti in 4 match).

Le prime due classificate del raggruppamento si qualificano alla prossima rassegna continentale e l’Italia rischia seriamente di restare fuori. La partita di martedì 12 settembre contro l’Ucraina allo Stadio San Siro di Milano avrà un’importanza fondamentale sul futuro della squadra guidata dal CT Luciano Spalletti, che oggi ha fatto il proprio debutto sulla panchina tricolore: bisognerà vincere a tutti i costi per restare seriamente in corsa, una sconfitta equivarrebbe a una quasi sicuramente eliminazione, mentre il pareggio complicherebbe ulteriormente il cammino.

Dopo l’appuntamento meneghino l’Italia dovrà giocare ancora a Wembley contro l’Inghilterra, avrà poi il match casalingo con la Macedonia, l’incontro con Malta e il ritorno con l’Ucraina (sarà in campo neutro). La missione è ardua: nei fatti l’Inghilterra è imprendibile, mentre l’Ucraina è sì distante tre punti (che si potrebbero recuperare vincendo lo scontro diretto di martedì sera) ma ha già giocato i due match più difficili contro i britannici, quindi le restano da giocare le due sfide con gli azzurri, una partita con la Macedonia in casa e una con Malta.

Se l’Italia non dovesse staccare il pass attraverso queste qualificazioni sarebbe un vero e proprio fallimento, ma non sarebbe tutto perduto: ci sarebbe l’àncora dei playoff. Le prime due classificate dei dieci gironi staccano infatti il pass per gli Europei e si uniscono alla già ammessa Germania (Paese organizzatore): 21 squadre sulle 24 previste alla manifestazione. Gli ultimi tre pass verranno assegnati attraverso i playoff, a cui l’Italia sarebbe comunque ammessa in virtù del piazzamento nell’ultima Nations League. Ai playoff prendono parte 12 squadre, ovvero quattro per ciascuna delle tre leghe della Nations league. Si disputeranno semifinali e finali secche per decretare le ultime tre qualificate. L’Italia giocherebbe nella Lega A, ma chiaramente l’entità delle possibili avversarie verrebbe definita soltanto al termine delle qualificazioni.

CLASSIFICA GIRONE ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

1. Inghilterra 13 punti (5 partite giocate)

2. Ucraina 7 punti (4 partite giocate)

3. Italia 4 punti (3 partite giocate)

4. Macedonia del Nord 4 punti (4 partite giocate)

5. Malta 0 punti (4 partite giocate)

Foto: Lapresse