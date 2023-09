Ciclismo: oggi l’ultima gara della carriera di Annemiek van Vleuten, una delle piÃ¹ forti di sempre

Prima o poi doveva accadere. Ci aveva già pensato negli anni scorsi ma ha preferito andare avanti (con successo), oggi è davvero l’ultima corsa della carriera di Annemiek van Vleuten. La fenomenale olandese ha chiuso, a quarant’anni suonati, il suo percorso nel ciclismo su strada nell’ultima tappa del Simac Ladies Tour, sulle strade di casa.

Domani appenderà al chiodo la bicicletta una delle più forti cicliste della storia a livello femminile. È il palmares, inenarrabile, a parlare chiaro: due Mondiali su strada, due a cronometro, due medaglie olimpiche (una d’oro) per parlare solo dei grandi appuntamenti, e poi una fila incredibile di successi nel World Tour. Due Liegi, due Fiandre, due Strade Bianche, quattro Giro Donne, due Vuelta ed un Tour de France.

Le sue parole: “Mi sento fortunata di aver potuto vivere tutto questo. Il ciclismo è arrivato per caso e mi ha dato tanto”. E ancora: “In conclusione, il ciclismo mi ha dato tanto, anche come persona. Grandi titoli, esperienze e ricordi”.

Ancora in dubbio il futuro, anche se al momento chiude alla possibilità di diventare direttrice sportiva. Oggi l’ultimo saluto, con una passerella finale sul traguardo, da vera star davanti ai tifosi in festa per lei.

Foto: Lapresse