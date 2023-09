Pagelle Vuelta a España 2023: Vingegaard aspetta la terza settimana? Ayuso può anche vincere

PAGELLE OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Primoz Roglic, voto 9: è tornato il cannibale in questo genere di tappe. Si incolla alla ruota di Evenepoel, non perde neanche un centimetro e negli ultimi 200 metri viene fuori con una progressione devastante che gli vale l’undicesima vittoria di tappa in carriera alla Vuelta.

Remco Evenepoel, voto 7,5: i dolori dei giorni precedenti non si fanno sentire, corre da campione. Si mette davanti, detta il suo ritmo e non lascia andar via nessuno. Per il belga quasi impossibile primeggiare oggi in volata con un Roglic così.

Juan Ayuso, voto 7,5: assieme a Soler ed Almeida sta stupendo, una UAE Emirates che può tentare il colpaccio. L’iberico non perde mai di ruota i big e chiude sul podio anche oggi. Ha le carte in regola per giocarsi la vittoria.

Jonas Vingegaard, voto 6,5: il danese non è nella sua forma migliore, ma appare veramente in gestione. Si controlla, non attacca, ma nella terza settimana può fare il vuoto.

Sepp Kuss, voto 8: che sia lui il vero capitano della Jumbo-Visma? Oggi prova ad andare all’attacco, poi si gestisce e si prende la Maglia Rossa, ennesima soddisfazione di una stagione super.

Lenny Martinez, voto 5: dopo una Vuelta da 10 fino ad ora, arriva la prima insufficienza. Il peso della Maglia Rossa e delle fatiche dei giorni scorsi si fanno sentire e perde 1’10” dai migliori, cedendo il simbolo del primato.

Damiano Caruso, voto 6,5: il siciliano ha una gran voglia di vincere una tappa, anche oggi ci prova, supportato dalla sua Bahrain-Victorious, ma la Jumbo-Visma non è d’accordo. Ci saranno altre opportunità.

