Pagelle di oggi Vuelta a EspaÃ±a 2023: Groves eccellente, straripanti Ganna ed Evenepoel

PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Kaden Groves, voto 10: ci ha provato più volte ad andare a caccia della tripletta, senza riuscirci nelle volate pure. Oggi si è dovuto reinventare: intelligentissimo a capire che l’attacco di Evenepoel e Ganna fosse pericoloso ad oltre 30 chilometri dal traguardo, con una gamba eccezionale sia nel contribuire alla fuga che a dominare lo sprint. Meritatissima la Maglia Verde.

Filippo Ganna, voto 8: una vittoria e tre secondi posti, tra cronometro, attacchi e volate. Pippo è stato eccezionale in questa Vuelta ed avrebbe meritato addirittura di più vista la condizione spaziale a disposizione. Segue Evenepoel, prova a tenere la ruota di Groves ma nello sprint deve cedere ed accontentarsi della piazza d’onore.

Remco Evenepoel, voto 8: nel bene o nel male è sempre lui a decidere le corse. Oggi non voleva la volata e la volata non c’è stata. Attacco scriteriato a 35 chilometri dal traguardo che però, grazie al suo apporto, è riuscito a sorprendere tutti i velocisti. Nell’ultimo chilometro il gruppo stava per rientrare, ma il suo scatto ha lanciato Groves.

Nico Denz, voto 7,5: al Giro d’Italia aveva trovato due vittorie di tappa, qui trova un podio che dimostra in ogni caso che quando il teutonico della Bora-hansgrohe va all’attacco fa sempre paura.

Alberto Rui Costa, voto 7: sesto oggi, dimostrando ancora una condizione eccezionale nonostante i 37 anni da compiere a breve.

Sepp Kuss, voto 10 e lode: è la sua giornata, si gode la Maglia Rossa, si gode la passerella e festeggia con la sua Jumbo-Visma il primo trionfo in un Grande Giro.

Foto: Lapresse