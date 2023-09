Pagelle di oggi Vuelta a EspaÃ±a 2023: Alberto Dainese esulta ancora, manca pochissimo a Ganna…

PAGELLE DICIANNOVESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Alberto Dainese, voto 10: dopo il Giro d’Italia ecco anche la Vuelta. In volata ha grandissime qualità, oggi le mette in mostra anche senza sfruttare la squadra (praticamente tutti a terra a due chilometri dal traguardo). Grandissimo sprint di rimonta e vittoria strepitosa negli ultimi cinquanta metri. Ci sarebbe bisogno di più regolarità per rivaleggiare con i migliori al mondo.

Filippo Ganna, voto 8: è mancato davvero poco, forse bastava partire cinquanta metri più avanti. Con i se e con i ma però non si fa tanto: il cronoman tricolore si sta trasformando in velocista e coglie la seconda piazza d’onore in volata in questa Vuelta. Vista la condizione può riprovarci a Madrid, che sia la volta giusta?

Marijn van den Berg, voto 7: più un piazzato che un vincente. L’abbiamo capito più volte in queste volate alla Vuelta: il neerlandese ha un buono spunto, ma nelle volate pure difficilmente riesce a primeggiare.

Davide Cimolai, voto 7,5: ormai è diventato un ultimo uomo di lusso. Oggi però la Cofidis gli concede carta bianca e l’azzurro la sfrutta benissimo, trovando una quarta piazza di gran qualità.

Kaden Groves, senza voto: era il grande favorito e non ha potuto disputare la volata perché coinvolto in prima persona nella caduta a due chilometri dal traguardo. In ogni caso la Maglia Verde è vicinissima.

Foto: Lapresse