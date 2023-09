Osimhen gioca contro l’Udinese? La probabile formazione del Napoli

Non abbiamo modo di sapere cosa dirà mister Rudi Garcia ai suoi giocatori nel pre-partita di Napoli-Udinese (questa sera alle ore 20.45 allo stadio Diego Maradona) valevole per la sesta giornata della Serie A 2023-2024, ma senza ombra di dubbio, il tecnico francese dovrà fare particolarmente leva sulla necessità di mantenere altissima la concentrazione solamente sul campo.

L’allenatore che ha assunto l’incombenza di sostituire il campione d’Italia, Luciano Spalletti, già di suo deve gestire una situazione non semplice con una squadra che ha dato il via alla sua annata con soli 8 punti in cinque turni, per cui questa polemica era tutto quello che non si sarebbe mai augurato dal momento attuale.

A questo punto la compagine partenopea dovrà scendere in campo pensando solamente al terreno di gioco, provando a sfruttare un turno che la vedrà opposta all’Udinese, una delle squadre più in difficoltà in questo primo avvio di campionato. Ma, la grande notizia è solo una: “Victor Osimhen sarà in campo da titolare”?

Secondo quanto trapelato dal ritiro del Napoli, il centravanti nigeriano sarà regolarmente al centro dell’attacco azzurro, con la necessità di non farsi distrarre da quanto sta avvenendo con la società. Mister Rudi Garcia sta pensando al canonico 4-3-3 con Meret tra i pali, difesa composta da Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui, centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre il tridente vedrà agire Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Foto: LaPresse