Quanto costa il cartellino di Osimhen? Possibile calo del prezzo e compratori alla finestra

Il caso-Osimhen monta di ora in ora. Il centravanti nigeriano e il Napoli sembrano davvero avere rotto i ponti e la situazione si sta complicando. Quanto avvenuto nel corso delle ultime ore ha dell’incredibile e va assolutamente ricostruito con attenzione. Sul profilo TikTok del Napoli è stato postato un video nel quale, sostanzialmente, si prendeva in giro proprio il capocannoniere della scorsa Serie A con immagini, oggettivamente, ben poco simpatiche.

Come si suol dire “Apriti cielo”. Appena appresa la notizia Victor Osimhen ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto che lo ritraevano con la maglia del Napoli. Un chiaro segnale di rottura, ben più netto della già celebre discussione con mister Rudi Garcia al momento della sostituzione di domenica nel corso del match di Bologna, poco dopo il calcio di rigore sbagliato proprio dal nigeriano.

A questo punto “volano gli stracci” sotto il Vesuvio. Questa mattina non si è fatto attendere un durissimo comunicato dell’agente del giocatore, Roberto Calenda, che sui suoi profili social puntualizzava in questo modo: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare”.

La sensazione è che, a monte, possano albergare ruggini per il rinnovo del contratto del classe 1998 che, dopo tante promesse (e cifre importantissime paventate) non è mai stato concretizzato. L’accordo tra punta e club partenopeo è in scadenza al 30 giugno 2025, ma ora dopo ora aumentano corposamente le chance che, senza un chiarimento immediato, le due strade si possano separare in tempi celeri, sin dalla finestra di mercato di gennaio. Il costo del cartellino del nativo di Lagos è di 120 milioni e il presidente Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto che una eventuale partenza sarebbe arrivata solamente per cifre molto più vicine ai 200 milioni, che ai 100.

Con quello che sta accadendo, però, gli scenari potrebbero cambiare. Il prezzo potrebbe abbassarsi e per la società azzurra, in caso di cessione, si potrebbe rischiare un introio inferiore alle attese. Alla finestra c’erano, e rimangono, diversi club di Premier League (Manchester United in primis) ma, soprattutto, l’Arabia Saudita che, già nei mesi scorsi, aveva paventato offerte da record per il nigeriano. Rottura o pace? Permanenza o cessione? Il futuro di Victor Osimhen a Napoli non è mai stato così in bilico.

Foto: LaPresse