Ordine d’arrivo Vuelta a España 2023, tappa di oggi: Remco Evenepoel va in fuga e stacca tutti a La Cruz de Linares, secondo Damiano Caruso

Partenza da Pola de Allande, arrivo a La Cruz de Linares dopo 179 km: la diciottesima tappa della Vuelta a España 2023, con un nuovo arrivo in salita, viene vinta dal belga Remco Evenepoel, alfiere della Soudal – Quick Step, che va in fuga e stacca tutti i compagni prima di imporsi in solitaria sull’ascesa finale.

Al traguardo il miglior italiano è Damiano Caruso, della Bahrain Victorious, secondo a 4’44”, anch’egli facente parte della fuga iniziale e poi staccato da Evenepoel. Di seguito l’ordine d’arrivo completo della frazione odierna della Vuelta a España 2023.

ORDINE D’ARRIVO VUELTA A ESPANA 2023 (18MA TAPPA)

1 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 04H 47′ 37” – B : 16” –

2 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 52′ 21” + 00H 04′ 44” B : 8” –

3 ANDREAS LORENTZ KRON 94 LOTTO DSTNY 04H 52′ 47” + 00H 05′ 10” B : 4” –

4 DAVID MAX POOLE 168 TEAM DSM-FIRMENICH 04H 52′ 49” + 00H 05′ 12” B : 4” –

5 PAUL OURSELIN 186 TOTALENERGIES 04H 52′ 54” + 00H 05′ 17” – –

Foto: LaPresse