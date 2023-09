Classifica Vuelta a EspaÃ±a 2023, diciottesima tappa: Sepp Kuss porta a 17″ il margine su Jonas Vingeegaard

Passa agli archivi anche la diciottesima tappa della Vuelta a España 2023 di ciclismo su strada, con la frazione Pola de Allande-La Cruz de Linares, di 179 km, che conferma la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, sulle spalle del ciclista statunitense Sepp Kuss.

Nella frazione odierna arriva il successo del belga della Soudal – Quick Step, Remco Evenepoel, che stacca tutti i compagni di fuga, ed il simbolo del primato viene mantenuto dallo statunitense della Jumbo-Visma, che si conferma al primo posto in classifica generale con 17″ di vantaggio sul compagno di squadra danese Jonas Vingegaard, secondo.

Terza piazza per un altro corridore della Jumbo-Visma, lo sloveno Primoz Roglic, a 1’08” dalla vetta, mentre il miglior italiano in graduatoria è Damiano Caruso della Bahrain Victorious, oggi in fuga e secondo al traguardo. Di seguito la classifica generale completa dopo la diciottesima tappa della Vuelta.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2023 (diciottesima tappa)

1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 65H 31′ 27” – B : 20” –

2 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 65H 31′ 44” + 00H 00′ 17” B : 38” –

3 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 65H 32′ 35” + 00H 01′ 08” B : 28” –

4 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 65H 35′ 27” + 00H 04′ 00” B : 10” –

5 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 65H 35′ 46” + 00H 04′ 19” – –

6 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 65H 35′ 57” + 00H 04′ 30” – –

7 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 65H 39′ 04” + 00H 07′ 37” – –

8 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 65H 40′ 02” + 00H 08′ 35” – –

9 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 65H 41′ 47” + 00H 10′ 20” – –

10 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 65H 43′ 47” + 00H 12′ 20” B : 10” –

11 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 65H 45′ 08” + 00H 13′ 41” – –

12 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA – SAMSIC 65H 53′ 17” + 00H 21′ 50” – –

13 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 65H 59′ 20” + 00H 27′ 53” B : 58” –

