Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2023: risultati e classifica gara.

Calato il sipario sul GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Suzuka abbiamo assistito una gara particolarmente tirata nella quale i piloti sono stati chiamati a uno sforzo di non poco conto. Il layout nipponico richiede tanto dal punto di vista fisico e, in tutto questo, anche le parti meccaniche sono state particolarmente sollecitate.

Considerate le temperature e le caratteristiche dell’asfalto, le gomme sono state messe alla frusta dal punto di vista del grado. L’abrasività della pista era cosa già nota alla vigilia e i team hanno agito nel difficile compito di trovare un equilibrio tra prestazione pura e minimizzazione dell’usura degli pneumatici.

Max Verstappen si presentava come il grande favorito. L’olandese, dalla pole-position, voleva ritrovare il gusto della vittoria dopo quanto accaduto a Singapore. Non era piaciuto al neerlandese il weekend di Marina Bay, visti il taglio dalla Q3 delle qualifiche e l’assenza dalle prime tre posizioni. Si voleva dare una bella risposta agli avvesari, per far capire chi comanda.

La Ferrari ha lottato con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. I due alfieri di Maranello hanno dovuto badare ad alcune criticità: un primo settore molto problematico per la SF-23 e le gomme, da sempre, un enigma per la monoposto del Cavallino Rampante. In tutto questo la Rossa si è dovuta confrontare anche con le McLaren e le Mercedes.

RISULTATI E CLASSIFICA GP GIAPPONE F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lando NORRIS McLaren+17.192 2

3 Oscar PIASTRI McLaren+32.331 2

4 Charles LECLERC Ferrari+35.751 2

5 George RUSSELL Mercedes+37.396 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+38.514 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+40.938 2

8 Fernando ALONSO Aston Martin+55.159 2

9 Esteban OCON Alpine+61.944 2

10 Pierre GASLY Alpine+64.332 2

11 Liam LAWSON AlphaTauri+82.729 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+83.695 2

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+87.706 3

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+95.242 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

16 Alexander ALBON Williams– 3

17 Logan SARGEANT Williams– 4

18 Lance STROLL Aston Martin– 2

19 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 5

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 3

Foto: LaPresse