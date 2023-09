MotoGP, Jorge Martin chiude in testa il warm-up in India: ancora problemi organizzativi

Jorge Martin chiude davanti anche il warm-up del Gran Premio d’India al Buddh International Circuit di Nuova Delhi. Un buon biglietto da visita in vista della gara. Warm-up che mostra ancora tutti i problemi dell’organizzazione indiana: si parte con oltre venti minuti di ritardo perché gli addetti alla pista dovevano ripulire il tracciato per i detriti rimasti probabilmente dall’incidente occorso a Luca Marini ieri. Ancora una figuraccia per il motore organizzativo di questo Gran Premio che è stato tutt’altro che impeccabile questo fine settimana.

A circa quattro minuti dal termine di questa mini-sessione arrivano i primi tempi e Marco Bezzecchi mostra ancora un ottimo ritmo, andando sotto l’1:46 (1:45.974), anticipando di cinque millesimi Jorge Martin e Brad Binder di 25 millesimi. Poi è il pilota della Pramac a fare la voce grossa con un ottimo 1:45.402, mettendo in riga anche Quartararo per tre decimi.

Miguel Oliveira cade scivolando all’anteriore: il portoghese aveva montato gomma hard ed evidentemente non ha dato le risposte sperate. Competitivo con la Honda anche Joan Mir, non lontano da Martin e Quartararo: lo spagnolo è tornato nella giornata di ieri a bazzicare nelle prime posizioni e anche oggi può togliersi qualche soddisfazione in gara.

Chi non si migliora nell’ultimo tentativo è Pecco Bagnaia che rimane in tredicesima posizione: troppo largo di traiettoria a curva 8 il campione del mondo, ha commesso troppe imprecisioni per fare un buon tempo. Si mette in seconda posizione in extremis Bezzecchi a un decimo e mezzo da Martin.

