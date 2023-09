Ordine d’arrivo Coppa Agostoni 2023: Davide Formolo vince in solitaria! Trionfo sontuoso a Lissone

Sono iniziate le Classiche italiane, una serie di appuntamenti di un giorno nel Bel Paese che fanno da antipasto al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. Ad aprire lo spettacolo è stata la Coppa Agostoni, con partenza e arrivo a Lissone dopo aver affrontato il circuito con Lissolo e Colle Brianza. La corsa si è infiammata proprio durante l’ultimo giro, quando si è formato un gruppetto di cinque attaccanti: Marc Hirschi, Davide Formolo, Warren Barguil, Chris Harper, Victor Lafay.

Sembrava che Formolo lavorasse per il compagno di squadra Hirschi, grande favorito della vigilia, ma poi il ciclista italiano della UAE Emirates è partito di prepotenza quando mancavano una quindicina di chilometri al traguardo e ha progressivamente guadagnato sugli altri quattro uomini in avanscoperta.

Davide Formolo è scappato via e ha vinto la Coppa Agostoni, giungendo in solitaria a Lissone: prestazione di grande impatto per il ribattezzato Roccia, che scrive il proprio nome in un albo d’oro di notevole spessore. Distaccato lo svizzero Marc Hirschi. Terzo gradino del podio per Lafay, che in volata ha regolato Barguil e Harper. Di seguito l’ordine d’arrivo della Coppa Agostoni 2023.

ORDINE D’ARRIVO COPPA AGOSTONI 2023

1 FORMOLO Davide UAE Team Emirates 125 75 4:44:23

2 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 85 55 0:32

3 LAFAY Victor Cofidis 70 40 0:51

4 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 60 32 ,,

5 HARPER Chris Team Jayco AlUla 50 28 ,,

6 ULISSI Diego UAE Team Emirates 40 24 1:31

7 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 35 20 3:28

8 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 30 18 ,,

9 BAX Sjoerd UAE Team Emirates 25 16 ,,

10 VERRE Alessandro Team Arkéa Samsic 20 14 ,,

Foto: Lapresse