Ciclismo: la Danimarca si candida a ospitare i Mondiali 2029

In vista dei Mondiali di ciclismo 2029, la Danimarca avanza la sua candidatura portando la capitale – Copenaghen – come fiore all’occhiello.

Questa la dichiarazione della Federazione Ciclistica Danese: “La città ha lasciato una splendida impressione a tutto il mondo con la Grande Partenza del Tour dell’anno scorso.È stata una vera festa popolare”.

“Crediamo che Copenhagen – prosegue il comunicato – possa essere uno splendido palcoscenico per un Mondiale. In più, penso che possiamo disegnare un percorso molto impegnativo, in cui i corridori più forti potranno emergere“.

Se l’organizzazione dell’evento iridato dovesse essere assegnata a Copenaghen, il territorio danese tornerebbe protagonista di questa rassegna 18 anni dopo l’edizione 2011 dei Mondiali di ciclismo.

Progredendo nella linea temporale che porta dal 2024 al 2028 invece, sono già certe le assegnazioni: Zurigo (2024, in Svizzera), Kigali (2025, in Ruanda), Montréal (2026, in Canada), Alta Savoia (2027, in Francia) e Abu Dhabi (2028, negli Emirati Arabi Uniti).

