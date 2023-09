Nuoto: Qin Haiyang impressiona ai Giochi Asiatici nei 100 rana. E nei 100 sl record mondiale sfiorato da Pan Zhanle

Si stanno disputando in questi giorni i Giochi Asiatici in numerose discipline. Tra queste, è il nuoto a far vedere una notevole quantità di talenti in grado di sfidare le vette del mondo, dove per vette s’intendono i big. Nelle prime due giornate in vasca, infatti, si sono verificati almeno un paio di tempi da rimarcare notevolmente.

Quest’oggi, in particolare, è il turno di Qin Haiyang. Per lui, già secondo nei 100 rana, affermazione nei 100 rana con 57″76, a soli 7 centesimi dal tempo con cui ai Mondiali di Fukuoka riuscì a stare davanti a Nicolò Martinenghi. Si tratta, chiaramente, del record della competizione e di un importante messaggio lanciato ai diretti avversari in chiave globale.

Ma la prima giornata aveva riservato un potenziale colpo di coda: Pan Zhanle, infatti, non solo si è aggiudicato i 100 stile libero, e non soltanto ha fatto segnare il record asiatico. Con 46″97, infatti, è diventato il quinto uomo (quarto per la FINA, in virtù della questione Alain Bernard) a scendere sotto i 47 secondi, oltre ad avvicinare di 11 centesimi il record mondiale detenuto da David Popovici, con il rumeno che lo aveva fatto segnare a Roma negli ultimi Europei.

Ritornando sui 200 misti, è da rimarcare come anche qui ci sia stato un tempo non lontano dal record mondiale, e cioè quello di Wang Shun, capace di stampare un 1’54″62 da record asiatico e non lontano dall’1’54” di Ryan Lochte. Per il momento ancora nessun record continentale tra le donne.

