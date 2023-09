Ryder Cup 2023: le quote dei book-makers per le scommesse. Chi vince tra Europa e USA?

L’attesa è ormai terminata. Domani, venerdì 29 settembre, prenderà il via la 44a edizione della Ryder Cup, la sentitissima sfida tra i migliori golfisti europei e statunitensi. Per la prima volta nella sua quasi centennale storia, il trofeo verrà assegnato in Italia, in particolare sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio.

Una sfida totale, in cui emozioni, carisma e personalità spesso giocano un ruolo persino più importante della tecnica e della strategia. Una sfida dunque dal pronostico difficilissimo, quasi impossibile. Andiamo dunque a scoprire se i bookmakers pensano che il Team Europe possa riprendersi la Coppa o se il Team USA possa completare il tanto agognato bis.

Prendendo in considerazione tutti i principali siti di scommesse il primo dato che si può trarre è proprio il sostanziale equilibrio nelle previsioni della vigilia. Le quote che danno vincente l’uno o l’altro team sono estremamente vicine, dato dovuto tanto all’equilibrio tra i valori delle due rose, quanto alla natura unica della competizione.

Leggermente più bassa la quota che vede vincente il Team Europe, dato a 2.00, mentre la vittoria della squadra a stelle e strisce è quotata 2.10. Una differenza minima, dovuta probabilmente anche ad un dato “storico”: gli USA non vincono infatti in territorio europeo dall’ormai lontano 1993. Da tenere in considerazione anche la quota “pareggio”, data a 12.00. Può capitare infatti che dopo i tre giorni di competizione il punteggio sia di 14-14. In quel caso però, sarebbero gli USA ad esultare, dato che la Coppa rimarrebbe nelle loro mani dopo la vittoria del 2021.

Foto: LaPresse