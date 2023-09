Calato il sipario sulla quarta giornata di semifinali e finali dei Mondiali 2023 juniores di nuoto in vasca lunga. Al Wingate Institute di Netanya (Israele) tante gare di un certo spessore che vale la pena raccontare. Per l’Italia il bilancio generale è di sette medaglie, ovvero due argenti e cinque bronzi.

Nella velocità pura dello stile libero Lorenzo Ballarati ha mostrato chiari segnali di vitalità, tingendosi di bronzo con il crono di 22.47, preceduto dal trinidadiano Nikoli Matthew Harold Blackman (22.35) e dall’australiano Flynn Southam (22.43). Quinto l’altro azzurro Davide Passafaro (22.66).

Quinta piazza per Francesca Zucca nell’atto conclusivo dei 100 rana donne: l’azzurrina ha nuotato il crono di 1:07.94 nella prova in cui la canadese Alexanne Lepage ha preceduto in 1:06.58 l’estone Eneli Jefimova (1:06.84), mentre ha conquistato il bronzo la spagnola Jimena Ruiz (1:07.25).

Nei 200 misti donne, vicine al podio Giulia Vetrano e Chiara Della Corte, rispettivamente quarta in 2:14.36 e quinta in 2:14.67. Doppietta USA con Leah Hayes che ha conquistato l’oro in 2:10.24 (record dei campionati) davanti alla connazionale Haley McDonald (2:13.18). Il terzo posto è stato ad appannaggio della canadese Julie Brousseau (2:13.84).

Altro quarto posto un po’ amaro nella 4×200 stile libero uomini per l’Italia. Alessandro Ragaini (1:47.24), Gianluca Messina (1:51.73), Federico Mao (1:49.82) e Filippo Bertoni (1:47.48) hanno tolto un secondo circa al crono con cui avevano vinto l’oro agli Eurojunior di Belgrado, ma ciò non è bastato per salire sul podio (7:16.25). Da segnalare il nuovo record italiano juniores di Ragaini in prima frazione. Il titolo è andato agli USA (7:09.03) a precedere la Cina (7:13.37) e l’Australia (7:16.02).

Poche soddisfazioni nelle semifinali dei 50 dorso donne e dei 50 farfalla uomini, con Giada Gorlier decima (28.90) e Daniele Momoni nono, primo degli esclusi dalla Finale, in 24.24.

