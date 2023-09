Nuoto, nuovo cambio d’allenatore per Lorenzo Galossi in vista dell’anno olimpico

Quale futuro per Lorenzo Galossi? Come riportato da “Questione di stile” di Stefano Arcobelli (Gazzetta dello Sport), il talentuoso nuotatore italiano cambia nuovamente guida tecnica e si tratta di una decisione molto importante per il percorso, considerando che la prossima stagione culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024.

Dopo aver affrontato la guida tecnica di Christian Minotti e, per un breve periodo, di Mirko Nozzolillo, Galossi sarà allenato da Carlo Chelli, che svolge il ruolo di coordinatore delle squadre agonistiche presso il Circolo Canottieri Aniene.

Il tecnico toscano gestirà nel proprio gruppo di lavoro non soltanto il classe 2006, ma anche Sara Gailli, Giordana Artic, Davide Bonavota ed Alessio Alessandri. Di conseguenza, Minotti si concentrerà esclusivamente su Simona Quadarella e i fratelli Marco e Luca De Tullio.

Una situazione non certo semplice per Galossi che spera, dopo aver avuto tanti problemi fisici e appunto cambiato allenatori, di trovare un minimo di stabilità e di ritrovare quelle qualità in acqua, che gli avevano permesso di ottenere grandi risultati a livello giovanile e assoluto, nelle distanze dei 200-400-800 stile libero. Un atleta che deve ridestarsi e si confida in questo cambiamento di spartito.

