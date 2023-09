MotoGP, Marco Bezzecchi: “Gara da dimenticare. Ho preso una gran botta alla mano, ero dolorante”

Va in archivio un weekend molto negativo al Montmelò per Marco Bezzecchi, mai realmente competitivo in ottica podio e coinvolto inoltre quest’oggi incolpevolmente in un maxi-incidente nella partenza del Gran Premio di Catalogna 2023, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il Bez ha poi disputato la seconda parte di gara dopo l’interruzione per la bandiera rossa con la moto 2 che aveva la gomma soft all’anteriore, arrivando al traguardo fuori dalla top10 e racimolando solo quattro punti iridati.

“Una gara da dimenticare, anche per l’incidente di Pecco, che spero si rimetta presto. Dopo il warm-up ero contento perché con la media davanti avevo trovato un buon compromesso per la gara. Al via invece mi sono ritrovato a terra, ho preso una gran botta alla mano sinistra, soprattutto al pollice“, dichiara il romagnolo del Team Mooney VR46.

“Ho cercato di far ripartire la moto, ma non ci sono riuscito e sono dovuto ripartire con la seconda moto che aveva la soft davanti. Ho tenuto i denti stretti, ho cercato di fare il possibile, gli ultimi giri ero molto dolorante. Torniamo a casa, facciamo tutti i check medici del caso e cerchiamo di voltare pagina a Misano, la mia gara di casa“, racconta Bezzecchi alla stampa.

Credit: MotoGP.com Press