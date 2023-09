NASCAR Cup Series, Texas: Byron vince e passa al ‘Round of 8’

William Byron vince in Texas nella NASCAR Cup Series e diventa ufficialmente il primo pilota ad accedere al ‘Round of 8’ dei Playoffs. Il #24 di Chevy firma la sesta gioia del campionato, la 300a nella principale categoria americana riservata alle stock car per Hendrick Motorsports.

Due uscite illustri nella prima parte d’azione, l’incidente di Kyle Busch (3CHI Chevrolet #8) è stato sicuramente il più rilevante prima di un testacoda da parte di Martin Truex Jr (Bass Pro Shops Toyota #19).

L’Autotrader EchoPark Automotive 400 è entrata nel vivo a meno di 30 passaggi dalla fine con una caution che ha riscritto le sorti dell’evento. Molte auto si sono fermate ai box per cambiare gomme in vista del finale, un opzione non scelta da Larson e da molti altri.

Larson ha condotto le danze davanti a Bubba Wallace (McDonald’s Toyota #23), autore della pole-position che ha preferito non cambiare le gomme come la Chevy Camaro #5 di Hendrick Motorsports. La scelta non ha pagato, le due auto hanno iniziato a battagliare per il primato con uno spettacolare side-by-side durato un giro intero.

La Chevy #5 ha tentato di impensierire la Camry #23, una missione non riuscita. Larson ha perso la propria Cup Series e successivamente è finito contro le barriere di curva 1, un passo falso importante per quanto riguarda la classifica parziale della battaglia al ‘Championship 4’.

Il finale è stato particolarmente interessante con un restart a 7 giri dalla fine. Il nativo di Charlotte ha fatto la differenza beffando il competitivo Wallace e Ross Chastain (Worldwide Express Chevrolet #1), terzo all’arrivo davanti a Christopher Bell (Interstate Batteries Toyota #20) e Denny Hamlin (FedEx Toyota #11).

Settimana prossima il round nell’imprevedibile Talladega in Alabama.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES TEXAS (Playoffs – Round of 12)

1 24 RUN William Byron (P) Chv 266 29.446 183.387 29.224 184.78 5

2 1 RUN Ross Chastain (P) Chv 266 1.639 1.639 29.760 181.452 29.499 183.057 5

3 23 RUN Bubba Wallace (P) Tyt 266 2.217 0.578 29.927 180.439 29.300 184.3 5

4 20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 266 2.406 0.189 30.113 179.325 29.599 182.439 5

5 11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 266 3.581 1.175 29.692 181.867 29.251 184.609 6

6 4 RUN Kevin Harvick Frd 266 3.795 0.214 29.851 180.898 29.559 182.685 5

7 6 RUN Brad Keselowski (P) Frd 266 3.981 0.186 29.895 180.632 29.302 184.288 6

8 99 RUN Daniel Suarez Chv 266 4.214 0.233 29.887 180.681 29.776 181.354 6

9 14 RUN Chase Briscoe Frd 266 4.840 0.626 30.598 176.482 29.557 182.698 4

10 47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 266 4.878 0.038 30.458 177.293 29.804 181.184 6

11 9 RUN Chase Elliott (P) Chv 266 5.056 0.178 30.710 175.838 29.618 182.322 4

12 48 RUN Alex Bowman Chv 266 5.101 0.045 30.516 176.956 29.521 182.921 8

13 31 RUN Justin Haley Chv 266 5.183 0.082 30.387 177.708 29.771 181.385 7

14 17 RUN Chris Buescher (P) Frd 266 5.355 0.172 30.410 177.573 29.449 183.368 5

15 34 RUN Michael McDowell Frd 266 5.393 0.038 30.303 178.2 29.633 182.229 4

16 19 RUN Martin Truex Jr. (P) Tyt 266 5.495 0.102 30.161 179.039 29.749 181.519 9

17 10 RUN Aric Almirola Frd 265 5.788 0.293 31.220 172.966 29.728 181.647 10

18 42 RUN Carson Hocevar Chv 265 5.732 -0.056 30.328 178.053 29.703 181.8 7

19 21 RUN Harrison Burton Frd 265 6.020 0.288 30.131 179.217 29.872 180.771 6

20 77 RUN Ty Dillon Chv 265 6.221 0.201 30.369 177.813 29.935 180.391 6

Foto.LaPresse