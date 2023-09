Superbike, GP Portogallo 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 29 settembre-1Â° ottobre

Il Mondiale di superbike 2023 è pronto a eleggere il suo campione. Dopo aver messo in archivio il round di Aragon, è pronto per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Portogallo, undicesimo e penultimo appuntamento del campionato dedicato alle moto derivate di serie.

Siamo reduci da un weekend di estrema importanza che si era aperto con una rovinosa caduta del portacolori del team Ducati che, tuttavia, ha saputo rifarsi con gli interessi. Alvaro Bautista ora comanda con 504 punti contro i 457 di Toprak Razgatlioglu. Il margine, dopo il successo dello spagnolo nelle due manche domenicali, è tornato di 47 lunghezze

Il round lusitano si correrà sul tracciato di Portimao, con il suo lay-out unico, i suoi sali-scendi, e le curve mozzafiato. In attesa dell’ultima uscita di Jerez de la Frontera di fine ottobre, Alvaro Bautista cercherà di chiudere i conti in anticipo. Toprak Razgatlioglu è costretto all’all-in e sperare in un ennesimo passo falso dello spagnolo. Le emozioni non mancheranno. Sarà grande spettacolo in Portogallo!

Il fine settimana del GP del Portogallo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) in base alla programmazione. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in diretta le tre manche. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta delle gare e delle sessioni più importanti.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2023 SUPERBIKE

Venerdì 29 settembre

Ore 11.30-12.15 Prove libere 1

Ore 16.00-16.45 Prove libere 2

Sabato 30 settembre

Ore 10.00-10.30 Prove libere 3

Ore 12.10-12.25 Superpole

Ore 15.00 Gara-1

Domenica 1 ottobre

Ore 10.00-10.15 Warm-up

Ore 12.00 Superpole Race

Ore 15.00 Gara-2

Foto: Valerio Origo