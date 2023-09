Napoli-Udinese, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Tutto è pronto per il primo turno infrasettimanale della Serie A 2023-2024. La sesta giornata della massima serie, infatti, si disputerà tra la serata di domani, martedì 26 settembre, e quella di giovedì 28. Il clou del turno, tuttavia, si vivrà mercoledì con ben sei partite in campo.

Tra queste, ovviamente, Napoli-Udinese. I campioni d’Italia in carica, allenati da mister Rudi Garcia, ospiteranno i friulani allo stadio Maradona del capoluogo campano nella serata di mercoledì 27 settembre alle ore 20.45 per una sfida che ci dirà molto sul presente e sul futuro delle due contendenti.

I partenopei, infatti, sono alla ricerca di una importante continuità di risultati per ribadire la propria intenzione di non mollare la presa sulla corsa allo Scudetto, che sarebbe il quarto complessivo e il secondo consecutivo della propria storia. Dall’altra parte una Udinese che ha iniziato il proprio campionato con qualche difficoltà di troppo e sarà chiamata alla riscossa immediata.

La sfida tra Napoli e Udinese valevole per la 6a giornata della Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Ore 20.45 Napoli-Udinese

