Napoli-Lazio oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Si apre un sabato davvero importante per quanto riguarda la terza giornata della Serie A 2023-2024. Dopo due turni tutto sommato lineari, in questa occasione iniziano gli scontri diretti tra le big del massimo campionato di calcio. Ad impreziosire questo weekend vivremo un Napoli-Lazio davvero importante.

La partita si giocherà questa sera alle ore 20.45 allo stadio Maradona del capoluogo campano. Da una parte vedremo i campioni d’Italia, reduci da due brillanti vittorie consecutive contro Frosinone (3-1 a domicilio) e Sassuolo (2-0 casalingo) e che faranno di tutto per proseguire nella corsa di testa, confermando che la pancia non è affatto piena dopo lo scudetto di un anno fa.

Dall’altra parte troveremo una Lazio di mister Maurizio Sarri che invece deve far fronte a ben due sconfitte iniziali consecutive. Un pesante 1-2 subito in rimonta in casa del Lecce, quindi uno 0-1 interno contro il Genoa. Due ko che hanno fatto male al morale della truppa biancoceleste che, quindi, parte per Napoli con la chiara intenzione di iniziare a dare una svolta alla propria stagione.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Napoli-Lazio sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO TERZA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 2 settembre

Ore 20.45 Napoli-Lazio – diretta su DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-LAZIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. All: Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri.

Foto: LaPresse