Mountain bike, cross country: Victor Koretzky vince davanti ai suoi tifosi, 11Â° un ottimo Colledani

Il tracciato di Les Gets, in Haute Savoie, Francia, ha regalato una nuova spettacolare gara di cross country. La terzultima tappa della Coppa del Mondo della specialità olimpica della mountain bike ha visto trionfare, davanti ad un pubblico festante, il transalpino Victor Koretzky, alla sua prima affermazione stagionale.

Koretzky si è prima avvantaggiato insieme al connazionale Joshua Dubau e Nino Schurter, per poi attaccare nella seconda metà di gara ed arrivando al traguardo in solitaria. Un successo di enorme spessore per il 29enne, che ha mostrato una confidenza assoluta col percorso, oltre ad una condizione perfetta, testimoniata dalla doppietta completata con la vittoria nello short track.

Una splendida battaglia per il secondo posto vede Nino Schurter avere la meglio del Campione Europe Vlad Dascalu. Il rumeno con un ultimo settore pazzesco ha privato del terzo gradino del podio l’elvetico Marcel Guerrini, che raccoglie comunque il miglior risultato stagionale. Quinto il secondo francese, Joshua Dubau, crollato nell’ultima tornata.

Il miglior italiano al traguardo è un ottimo Nadir Colledani che con il suo 11° posto raggiunge il miglior risultato stagionale. Bene anche il giovane Filippo Fontana, 18°, mentre da dimenticare è la performance di Luca Braidot, solo 35° ad oltre quattro minuti dalla testa della corsa.

Foto: FCG / Shutterstock.com