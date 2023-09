Motomondiale, GP San Marino 2023: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8

Prosegue senza soluzione di continuità il Motomondiale 2023. Dopo il Montmelò infatti la carovana si sposta infatti a Misano Adriatico, circuito della riviera romagnola che ospiterà questo weekend il GP di San Marino , dodicesima tappa della stagione nonché penultimo in scena nel vecchio continente prima di una lunga parentesi in oriente.

Tanti gli argomenti sul piatto. Le Aprilia di Eispargarò e Vinales infatti, dopo il dominio in Catalogna, sono motivate a mantenere alta l’asticella. A questi si aggiunge poi la situazione di Francesco “Pecco” Bagnaia che, dopo la terrificante caduta di domenica, farà di tutto per essere presente sul tracciato amico.

In Moto2 ci si aspetta invece una scossa da parte di Tony Arbolino, il quale potrebbe approfittare del calore di casa per poter accorciare le distanze su Pedro Acosta, dal canto suo motivato a scappare ancora in classifica. Previsto inoltre il solito spettacolo pirotecnico in Moto3, classe leggera che ormai regala weekend dopo weekend grande spettacolo e soprattutto grande imprevedibilità.

Il GP di San Marino sarà visibile integralmente su Sky Sport MotoGP, canale 208 del telecomando di Sky. Previsti inoltre dei collegamenti in diretta anche su Sky Sport Summer (canale 201). Per questa corsa inoltre qualifiche, Sprint Race e gara lunga sanno visibili anche in chiaro su Tv8. In streaming copertura garantita su Now TV, Sky Go e e TV8.it. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live di ogni session per non perdersi davvero nulla del grande spettacolo della MotoGP.

GP MISANO MOTOGP: PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove (Qualificanti al Q2)

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 09.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2023 IN TV

Diretta TV (a pagamento): Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno; prevista inoltre una programmazione su Sky Sport Summer (canale 201), il cui palinsesto è in via di definizione.

Diretta TV (in chiaro): Tv8 trasmetterà gratuitamente in chiaro le qualifiche, la Sprint Race e il GP.

Diretta streaming: NOW TV, Sky Go, Tv8.it (solo per qualifiche, Sprint Race e gara lunga)

Diretta Live: OA Sport

Foto: Valerio Origo