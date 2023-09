Motomondiale, GP India 2023: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8

Dopo sette giorni di stop, contrassegnati anche dagli attesi test di Misano, la carovana del MotoGP riprende la sua corsa sbarcando per la prima volta in assoluto al Buddh International Circuit, tracciato che ospiterà il GP dell’India, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 che apre di fatto una lunga parentesi asiatica

Sarà una gara importantissima per Francesco “Pecco” Bagnaia che, dopo la davvero eccezionale impresa di Misano, cercherà di tenere a debita distanza il diretto avversario, Jorge Martin, al momento secondo nella classifica piloti con 36 punti di distanza.

In Moto2 vedremo se arriverà invece una risposta da parte di Tony Arbolino, motivato a riscattarsi dopo aver visto scappare il rivale Pedro Acosta, adesso leader con uno scarto di 36 lunghezze. Prevista poi la solita bagarre in Moto3, dove Holgado dovrà necessariamente arginare la riscossa di Sasaki, Masià e dello scatenato Deniz Oncu.

Ogni segmento del GP dell’India sarà disponibile integralmente su Sky Sport MotoGP, canale 208 del digitale terrestre. Prevista inoltre un’ampia copertura anche su Sky Sport Uno (canale 201), canale che offrirà quasi tutti i segmenti in programma (calendario ancora in fase di definizione). Vista l’eccezionalità dell’evento Tv8 trasmetterà in chiaro e in diretta sia le qualifiche che la sprint e la gara lunga. Il servizio streaming sarà garantito invece da Sky Go, Now TV e da TV8.it (per le trasmissioni in chiaro). Come sempre OA Sport fornirà invece la diretta LIVE testuale di tutte le sessioni, per non perdere neanche un minuto dello spettacolo del GP d’India.

CALENDARIO MOTOMONDIALE 2023 GP INDIA

VENERDÌ 22 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 06.00-06.50, Moto3, Prove libere 1

Ore 07.05-08.00, Moto2, Prove libere 1

Ore 08.15-09.25, MotoGP, Prove libere 1

Ore 10.15-11.05, Moto3, Prove libere 2

Ore 11.20-12.15, Moto2, Prove libere 2

Ore 12.30-13.40, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 23 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 05.40-06.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 06.25-06.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 07.10-07.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 07.50-08.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 08.15-08.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 09.50-10.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 10.15-10.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 10.45-11.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 11.10-11.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 12.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 24 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 07.45, MotoGP, Warm Up

Ore 09.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 10.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 12.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA MOTOMONDIALE GP INDIA 2023 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) per tutte le sessioni, Sky Sport Uno (201) eccetto FP1, FP3 e qualifiche. TV8 per qualifiche, Sprint Race e gara lunga.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e tv8.it (qualifiche, Sprint Race e gara)

Diretta LIVE testuale: OA Sport

