MotoGP, Valentino Rossi su incidente di Bagnaia: “Bravissimo a non farsi niente”

Ha colpito tutti quanto è accaduto circa una settimana fa nel GP di Catalogna di MotoGP, round del Mondiale 2023. La caduta di Francesco Bagnaia, in percorrenza della celebre “S” del primo settore della pista, ha fatto spaventare non poco: un highside spaventoso, con Pecco disarcionato dalla sua moto e ricaduto pesantemente sull’asfalto, venendo colpito alla gamba destra dalla KTM di Brad Binder.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie nel crash, ma la fortuna è stata dalla parte di Bagnaia. Probabilmente, nella dinamica del tutto, anche il fatto che poco prima ci fosse stato l’incidente in curva-1 innescato da Enea Bastianini, ha fatto in modo che nella situazione in cui si è trovato il campione del mondo vi fossero meno moto che dovessero evitarlo.

A dire la sua, nel corso “Tavullia Vale”, l’evento organizzato a Tavullia per festeggiare Valentino Rossi e consegnarli le chiavi, in titanio, della città, è stato appunto il “Dottore”: “Bagnaia? Che paura! Io gli ho detto che è stato bravissimo a non farsi niente“, il suo commento sull’accaduto. Un’iniziativa che, come riportato dall’ANSA, ha visto oltre 7mila accreditati, con i piloti della “Academy VR46” e tanti amici della MotoGP saliti sul palco allestito per l’occasione.

Foto: LaPresse