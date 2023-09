MotoGP TV8, Sprint Race GP India 2023: orario 23 settembre, programma in chiaro, streaming

Sabato 23 settembre (ore 12.00) andrà in scena la Sprint Race del GP d’India 2023, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Buddh. I piloti si sfideranno a viso aperto per conquistare la vittoria nella gara veloce. La griglia di partenza sarà definita dalle qualifiche del mattino: prosegue la lotta per il titolo iridato tra Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin su un tracciato al suo esordio nel Motomondiale

A che ora la MotoGP su TV8? Le qualifiche e la Sprint Race del GP d’India saranno trasmesse in diretta, gratis e in chiaro, su TV8 nella giornata di sabato 23 settembre: le qualifiche dalle ore 07.50 e la Sprint Race dalle ore 12.00. Gli appassionati di MotoGP potranno seguire il time-attack e la gara veloce in tempo reale, per non perdersi davvero nulla. Per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

PROGRAMMA QUALIFICHE GP INDIA

Sabato 23 settembre

CALENDARIO QUALIFICHE GP INDIA MOTOGP 2023

Sabato 23 settembre

05.40-06.10 Moto3, prove 3 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

06.25-06.55 Moto2, prove 3 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

07.10-07.50 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

07.50-08.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

08.15-08.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8

09.50-10.05 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

10.15-10.30 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

10.45-11.00 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

11.10-11.25 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

12.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

PROGRAMMA QUALIFICHE GP INDIA MOTOGP 2023: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per le qualifiche di Moto3 e Moto2 e la Sprint Race della MotoGP; Sky Sport MotoGP (canale 208) per qualifiche di tutte le classi e Sprint Race, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race, gratis e in chiaro.

Diretta streming: tv8.it per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race, gratis; Sky Go e NOW per tutte le qualifiche e la Sprint Race.

Diretta Live testuale: OA Sport.

